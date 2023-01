Valle de México recibe el 2023 con calidad del aire “extremadamente mala”

La Ciudad de México y su área conurbada recibieron al 2023 con altos niveles de contaminación y calidad del aire extremadamente mala, debido a la quema masiva de fuegos artificiales y fogatas que muchos capitalinos encendieron durante la noche del sábado y la madrugada de ayer, pese al llamado de las autoridades para evitar estas acciones.

Luego de que por la mañana se registraron altos niveles de contaminación y riesgo “extremadamente alto” para la salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo activa durante cuatro horas la fase 1 de Contingencia Ambiental regional en el sureste del Valle de México, que incluye cuatro alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México, debido a “emisiones extraordinarias generadas por la quema masiva de pirotecnia y fogatas, que incrementaron las concentraciones por PM2.5”.

La contingencia se activó en las alcaldías capitalinas Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, y en los municipios mexiquenses de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco.

Aunque la contingencia regional no incluye restricciones vehiculares, sí contempla controles para la industria manufacturera con equipos de combustión, a las que se pidió reducir el 40 por ciento de sus emisiones de partículas.

También se recomendó la suspensión de actividades de las fábricas de concreto, así como de aquellas industrias que utilicen combustión para la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.

La CAMe recomendó a la ciudadanía no hacer quemas, disminuir el uso de auto particular, no realizar actividades al aire libre y no salir de casa si no es absolutamente necesario.

La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México (SMA) activó la fase ll de Contingencia Ambiental Atmosférica en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, por lo que se alertó a los habitantes de 19 municipios de la zona. Esta medida tampoco incluyó restricciones vehiculares.

Para las 16:00 de la tarde, se suspendió la fase 1 de Contingencia Ambiental, toda vez que incrementó el viento, lo que permitió la dispersión de las partículas, por lo que la calidad del aire pasó a estar en el rango de aceptable a buena en todas las estaciones del Valle de México; no obstante, en el Valle de Toluca persistió calidad del aire extremadamente mala.

Más temprano, desde las 8:00 de la mañana, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México alertó por calidad de aire “extremadamente mala” y con un riesgo para la salud “extremadamente alto” en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, dos de las más pobladas de la capital y donde más se suele quemar pirotecnia en esta época.

Por la mañana también se reportó riesgo “extremadamente alto” en los municipios mexiquenses de Coacalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en los que durante la mañana de este domingo —pese a la alerta de las autoridades— aún se escuchaba la detonación de juegos pirotécnicos, además del olor a quemado que impregnó las calles desde la madrugada.

Para las 17:00 de la tarde, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que la calidad del aire en la Venustiano Carranza todavía era “aceptable” con riesgo para la salud “moderado”.

Al Torito 58 personas en Año Nuevo

Un total de 58 personas recibieron el Año Nuevo en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, por conducir en estado de ebriedad en la Ciudad de México.

Se trató de 54 hombres y cuatro mujeres, quienes fueron detenidos en los puntos de revisión del programa “Conduce Sin Alcohol” que se aplica en la capital con motivo de las fiestas decembrinas y de fin de año, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Pese a que los conductores pasaron los primeros minutos del 2023 detenidos y sin la compañía de sus seres queridos, dentro del Torito, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalino les ofreció un atractivo menú compuesto por alambre de res con chile morrón, cebolla, tocino y queso; espagueti a la crema con durazno; ensalada de manzana y ponche.

De acuerdo con la dependencia, entre el 1 y el 31 de diciembre del 2022, mil 735 conductores fueron detenidos por superar el límite de alcohol permitido y mil 707 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular durante el operativo que se pone en marcha cada año para evitar accidentes vehiculares.

En ese periodo, se realizaron 391 mil 731 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 13 mil 635 pruebas de alcoholemia (aire espirado) como parte del operativo para evitar accidentes vehiculares por altos niveles de alcohol.

El alcoholímetro permanecerá activo hasta el próximo 8 de enero, todos los días, las 24 horas del día, con puntos fijos e itinerantes desplegados en distintas zonas de la ciudad, para resguardar la seguridad el resto de las festividades de la época.

La multa para quienes conducen en estado de ebriedad es permanecer un máximo de 36 horas detenido en el Centro de Sanciones Administrativas. Durante su estancia, se les ofrece atención médica y psicológica a los conductores.

Además, para sacar el vehículo del corralón hay multas de hasta dos mil 500 pesos, de acuerdo con el Reglamento de la Ciudad de México.