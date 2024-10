Avanza Mixquic tras inundaciones; Clara Brugada comprará semilla de romerito para recuperación

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina aseguró que a más tardar en ocho días, se recuperará toda la zona inundada que se vio afectada en Mixquic, tras las fuertes lluvias de días pasados.

La mandataria capitalina dijo que las diversas Secretarías capitalinas traen equipo y maquinaria para ir drenando toda el agua que hasta el momento sigue estancada en las zonas afectadas.

“A ver, esto es, con la lluvia que aconteció recientemente tenemos la inundación de las parcelas de Mixquic, que es lo que hemos venido viendo. Sin embargo, ayer ya comenzó a drenarse el agua y los lugares que estaban completamente inundados ya se logró que pudiera correr el agua y que se drenara”, dijo.

Avanza Mixquic tras inundaciones; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó el ejido. Gobierno de la CDMX.

Todavía hay zonas inundadas

Explicó que aún hay zonas inundadas, por ello, mantienen un plan permanente de desazolve de las zonas para que esto no ocurra, y no vuelva a ocurrir. “Yo quisiera que de aquí al domingo ya, porque ya estamos viendo que no está lloviendo, entonces se puede secar y recuperar lo que se pueda recuperar. Pero en general tenemos estos días para dedicarnos a drenar, a desazolvar el canal y estar con toda la maquinaria. Esto que estamos viendo es el 10 por ciento de los campos productivos de Tláhuac, entonces necesitamos trabajar muy duro para que en estos días dejemos ya sin agua todas las parcelas, ese es el primer compromiso que hacemos”, agregó.

La mandataria capitalina se comprometió a comprar semilla de romeritos, para que de inmediato se siembre, pues aseguró que no desea que haya desabasto y que por ende, suba el precio del que ya se encuentra listo. Además, mencionó que se darán apoyos para la producción, ya que están haciendo un fondo para que los 162 productores afectados, y 72 hectáreas de producción puedan salir adelante.

“Entonces, yo lo único que quiero es que sí se siembre romerito, ese es el compromiso, vamos a conseguir entre todos la semilla, pero de que se siembra, se siembra romerito. Así que vamos a venir a cosechar romerito aquí, en diciembre vamos a venir a cosechar romerito”, dijo.

