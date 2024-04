Vive la capital un día de caos vial sin la mitad de la Línea 5 del Metro

La volcadura de un tráiler sobre Circuito Interior, entre las estaciones Oceanía y Aragón de la Línea 5 del Metro, provocó la suspensión del servicio de la mitad de la ruta durante el día de ayer. Los usuarios tuvieron que tomar rutas alterna y hasta ir de “moscas” en unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para continuar con sus viajes.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el choque del tráiler contra la barda perimetral del Metro, dirección suroriente, en la alcaldía Venustiano Carranza, ocurrió a las 01:20 horas. En el accidente, la unidad invadió las vías de los trenes y dañó un puente peatonal.

Las afectaciones fueron tales que el retiro de la unidad accidentada, así como del puentes y otros elementos de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no concluyó previo al inicio de operaciones.

Frente a esta situación, el Metro informó en redes sociales sobre la suspensión del servicio entre las estaciones Pantitlán y Consulado, por lo que los usuarios que viajaban de la estación Politécnico con dirección a Pantitlán tuvieron que ser desalojados al llegar a Consulado.

Trabajadores retiran parte de la unidad accidentada en Circuito Interior. Foto: Eunice Cruz, La Razón

Irma, quien vive en la esquina las calles Jerico y Sucres, frente a lugar del accidente, comentó a La Razón que desde la madrugada hubo tráfico en la zona y gente que buscaba cómo movilizarse.

“Las calles parecen avenidas, en la mañana había tráfico en todas partes, la gente estaba desesperada por llegar a sus trabajos y durante el día no han dejado de llegar trabajadores”, mencionó la vecina.

A las 07:30 horas comenzó el servicio de apoyo de RTP en la estación Pantitlán. Las unidades salieron aproximadamente cada cinco minutos y a pesar de que las autoridades intentaron que fluyera la circulación, no fue así, pues en el Cetram se cruzaban los vehículos de apoyo a las Líneas 9 y 5, más los camiones y combis de rutas al Estado de México.

“No hay señalizaciones, nos hacen caminar hasta el último rincón del Cetram para tomar el transporte.

“Casi caminé lo que es una estación, porque vengo del otro lado del paradero y si le preguntas a los policías te mandan a otro lado, hasta ellos se confunden con las rutas”, mencionó Karina mientras caminaba apresurada.

Autoridades capitalinas retiran el camión de las vías y quitan puente. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

La SSC brindó apoyo a los usuarios afectados con camiones costeros y unidades policiales. La afluencia fue tanta que los vehículos se llenaban en un instante y algunos pasajeros viajaron de “mosca” para evitar perder más tiempo.

En la estación Terminal Aérea el tráfico fue mayor e frenó el traslado de quienes iban a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En la estación Oceanía, la cual conecta con la Línea B, destacó la desesperación de las personas, ya que muchos estuvieron desorientados al no contar que el servicio de la Línea 5 y acudieron con los policías para resolver sus dudas. Otros optaron por tomar taxi o camiones.

“Una raya más al tigre, otra línea que no funciona, ahorita me voy a gastar aproximadamente 70 pesos en el taxi para llegar a mi trabajo y mañana seguramente me voy a tener que levantar dos horas antes para llegar a tiempo”, dijo Roberto, quien hasta ese momento no sabía del accidente y esperaba que un taxista le hiciera la parada.

Pasajeros viajan de “mosca” en una unidad de la policía. Foto: Eunice Cruz, La Razón

El flujo vehicular sobre Circuito Interior, a la altura del accidente, fue a vuelta de rueda, pues había automovilistas que paraban para ver lo sucedido.

Adriana bajó de un RTP en la estación Oceanía, con dirección Politécnico, pues la unidad no avanzaba más.

“¡Ya estuvo que llegue tarde!”, “ahora a ver hasta cuándo arreglan esto”, “de aquí a que subimos nos van a dar las 12”, expresaron algunas personas que hacían fila para tomar el transporte a Pantitlán.

“Vengo caminando desde una estación atrás porque no me pude subir, los camiones vienen muy llenos, tengo en la fila diez minutos y no se ha parado ninguno, todos se siguen porque vienen saturados, pero no pienso caminar otra estación más”, expresó Marina en la estación Aragón.

Por la tarde, las autoridades capitalinas confirmaron la muerte del conductor del tráiler debido a las lesiones e informaron que una mujer de 45 años de edad resultó con lesiones.

En un inicio, el Gobierno capitalino previó que los trabajos llevarían de cinco a ocho horas, pero cerca de las 13:30 horas, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina dijo que se extenderían las maniobras hasta 12 horas.

Después, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama mencionó que abrir la Línea 5 el mismo día era difícil y afirmó que hoy ya operaría con normalidad.

“Se calcula que hoy por la noche se estará terminando, pero realmente ya estará todo restaurado en la madrugada o mañana.

“De todas maneras, lo más importante es que quede todo bien, no puede quedar ahí el puente colgando, porque se pondría en riesgo a la gente, a los propios automovilistas”, mencionó ayer tras un recorrido por el Hospital General Doctor Rubén Leñero.