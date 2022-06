Feminicidio en la colonia Del Valle

Yrma Lydya no solicitó apoyo por violencia: Semujeres CDMX; Lunas no tienen registro Yrma Lydya no solicitó apoyo a la Secretaría de las Mujeres de la CDMX ante la violencia que vivía con su esposo; la cantante fue asesinada la semana pasada en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle