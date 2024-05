Zonas oriente y sur de la capital son un riesgo para los ciclistas

De los 145 hechos viales mortales registrados por la Secretaría de Movilidad (Semovi) en 2023, las zonas oriente y el sur de la Ciudad de México acumularon 53 casos y no sólo los automovilistas y motociclistas fueron víctimas, también los ciclistas.

De acuerdo con el reporte trimestral de hechos de tránsito de la dependencia, del total de hechos viales como atropellamientos, derrapes, choques, entre otros, al menos 77 ocurrieron en Eje 1 Sur Fray Servando Teresa de Mier y Eje 2 Oriente Avenida Congreso de la Unión y 72 en Eje 6 Sur Avenida Luis Méndez y Guelatao.

Otras de las zonas fueron Eje 6 Sur y Eje 5 Oriente Av. Lic. Javier Rojo Gómez con 69 accidentes, y 66 en esta última avenida con su cruce con Eje 8 Sur Oriente Calzada Ermita Iztapalapa.

El 15 de mayo de 2023, Israel Fuentes tuvo un accidente sobre Canal de Tezontle y Francisco del Paso, en la alcaldía Iztacalco. El joven contó que salió de su casa con prisa para ir a trabajar cuando un costal lleno de cascajo que estaba sobre la vía interrumpió su camino en bicicleta.

“Alguien dejó varios costales en la banqueta, pero uno de ellos se cayó hacia la vía, no lo vi a tiempo y salí volando. Afortunadamente caí de lado contrario de los coches, porque si no ya no estaría aquí, pues los autos pasan ahí muy rápido”, dijo a La Razón.

Derivado del accidente, Israel Fuentes tuvo varias complicaciones, por lo que los médicos le colocaron un collarín debido a una hiperextensión cervical; además, se llevó varios golpes en la cara, piernas y espalda.

Ciclistas sortean los vehículos y el transporte público, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Mucha banda que viene de Neza, Zaragoza, Los Reyes, así como en vialidades donde me caí, sufre de accidentes, porque no hay ciclovías”, expuso.

De acuerdo con el documento de la Semovi, en 2023 hubo 472 decesos por accidentes viales, de los cuales 18 fueron ciclistas, de quienes siete lo fueron tras un accidente con vehículos de carga.

El ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional y maestro de arquitectura y construcción sustentable en la Universidad del Medio Ambiente, Juan Manuel Berdeja, dijo que en un principio las ciclovías se instalaron estratégicamente en las demarcaciones donde había más traslados en vehículos particulares para descongestionar las vialidades, pero en las zonas sur y oriente los ciclistas son propensos por el tipo de infraestructura vial.

“En los ejes viales se alcanzan mayores velocidades, por consecuencia es más difícil detenerse, la solución tiene que ver con una cuestión de infraestructura y regulación de velocidades, ya que muchos de los accidentes se originan tanto en el sur como en el oriente, hay un número de viajes pendulares dentro de la ciudad que se tienen que atender”, dijo.

La capital cuenta con 120 tramos de ciclovía con una longitud de 307.9 kilómetros. Además, 15 alcaldías cuentan con infraestructura ciclista, 67.48 kilómetros se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc; 40.72, en Miguel Hidalgo y 36.57, en Tlalpan, mientras que en Milpa Alta no hay.

Mucha banda que viene de Neza, Zaragoza, Los Reyes, así como en vialidades donde me caí, sufre de accidentes, porque no hay ciclovías

Israel Fuentes, Ciclista accidentado

El experto mencionó que las ciclovías deben expandirse a Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, entre otras demarcaciones altamente pobladas.

Sugirió generar una estrategia encaminada a una alternativa de movilidad ciclista complementaria, para que no afecte al transporte público. También, consideró que, pese a que Milpa Alta se considera zona rural, debería haber ciclovías, pues muchas veces es competencia de las alcaldías hacer la intervención.

“No hay suficientes ciclovías en la ciudad, pero no necesariamente todas las vialidades deben contar con ciclovía, generalmente los manuales de infraestructura ciclista marcan que las vialidades primarias tienen que tener un carril segregado, pero no las secundarias y terciarias”, expuso.

Sobre las personas lesionadas, la Semovi reportó que, de los ocho mil 746 casos, hubo 520 ciclistas afectados principalmente por choques y caídas.

UN PLAN A AJUSTAR. Respecto a Ecobici, Juan Manuel Berdeja consideró que es una buena alternativa, pero indicó que es necesario hacer ajustes para que se extienda hacia las periferias de la ciudad, además, ampliar el tiempo de uso, ya que actualmente sólo se puede utilizar durante 45 minutos.

Eder Gómez, del colectivo ciclista Buena Vibra, confirmó que en el sur y el oriente hay más accidentes de ciclistas.

Consideró que se necesita educación vial, pues las instituciones no resuelven los peligros que corren los ciclistas. Señaló que tras la pandemia por Covid-19 aumentó el flujo de bicicletas.

“La ciudad es un monstruo gigante, es mejor empezar con la base que es educar a la gente a moverse en bicicleta. La ola de ciclismo que nació en pandemia fue más grande que otras, y estuvo basada en la necesidad de movilidad”, expuso.

El activista indicó que en las zonas donde hay infraestructura ciclista también se registran accidentes al haber gran movilidad, como en Reforma, donde está regularmente concurrido laboralmente, social y tiene horas pico la mayor parte del día.

Eder Gómez expuso que en su mayoría, los ejes no cuentan con ciclovías o bien, hay carriles busbici, y aunque no lo consideró mala idea, ha habido muertos y accidentes.