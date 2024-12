Anna Sólyom ofrece una novela sobre la pérdida y resilencia

La célebre escritora húngara Anna Sólyom presentó anoche en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara su más reciente novela, El perro que seguía las estrellas, un emotivo relato que, en entrevista con La Razón acerca de la pérdida, la resiliencia, la aceptación y los encuentros, que basada en una historia real que la conmovió.

La novela, publicada por VR Editoras, se centra en Roshi, un perrito que se separa de su dueña y que hace un recorrido de casi seis mil kilómetros de Virginia a Colorado, en Estados Unidos, con tal de lograr reunirse con ella. A lo largo de este trayecto, el peludo pasará por diversos hogares, familias y personas a las que les cambiará la vida.

¿En qué historia real se basó el libro y por qué te inspiró escribirlo? Parcialmente se basa en la historia real. La novela de Roshi se inspira en la vida de Bobby “el perro maravilla” de Silverton, Colorado, que fue una mezcla de Collie escocés de dos años que, hace 100 años, se perdió en Indiana y recorrió 2,800 millas, que son 4,500 kilómetros, para llegar a casa. Es una distancia enorme y la logra atravesar en un plazo de tan sólo seis meses, lo cual es un milagro. Quería reflejar en este libro parte de esa magia.

¿Hay alguna razón especial por la que Roshi sea un golden retriever? Realmente no, contemplé que fuera un perro de tamaño medio para que pudiera correr tantos kilómetros. Bobby era un perro mezcla de Collie y Pastor, que también son muy buenos corredores. Al investigar otras razas, vi que los golden retriver son muy buenos corriendo y que además se les puede entrenar para que recorran hasta 30 o 40 kilómetros diarios. Así que es un tipo de perro que encajaba perfectamente en la historia.

¿Por qué hacer la novela desde la perspectiva del perrito y en primera persona? Creo que es un buen juego que puede gustarle muchísimo a los lectores, es ponerse un momento en la piel del perrito. Me gustó mucho la experiencia de escribirlo así. Como me gustan mucho los animales, no me llevó ninguna dificultad escribir la novela, más bien el reto fue de hacer la historia bastante real y convincente, algo que fuera creíble y mostrar cómo se desarrollaría eso teniendo como base el comportamiento de un perro. Lo que hice fue pensar, oler y decidir como Roshi. Entonces, el reto fue construir esa personalidad del perro.

Muchas personas ven a sus mascotas como parte de su familia, ¿cuál consideras que es el papel de éstas dentro de su vida emocional? Nos equilibran y nos devuelven algo que, sobre todo si vivimos en grandes ciudades, solemos perder: el contacto con la naturaleza, con los ciclos naturales del cuerpo. Son grandes maestros de zen, no solamente los gatos, como dijo Eckhart Tolle, sino cualquier animal: viven en el aquí y en el ahora. Hay caballos que son terapeutas y trabajan con humanos, hay perros y gatos coterapeutas. Aunque a veces solo vemos los animales con inocencia, como los niños pequeños, y nos despiertan ternura y empatía, algo muy beneficioso para el ser humano.

Tu libro es una novela de pérdida, aceptación, perseverancia y reunión; ¿cuál es el mensaje que deseas enviarle al lector? Creo que también es un libro sobre encuentros, despedidas y amores. Empezando con la lección de cómo un perro puede ayudar a las personas que se sienten perdidas a volver a la vida y realmente a vivir un poquito. También la posibilidad de la resiliencia y la importancia de la misma, además de la importancia de pedir ayuda, dónde y cuándo lo necesitamos. Espero que los lectores se lleven esto: que se puede pedir ayuda y que se requiere de un gran coraje de para poderlo hacer y es todo lo contrario a rendirse. También es relevante seguir el camino según el corazón, nos llevará a lugares donde podríamos ser muy útiles y los que nos gustan.

¿Tú has vivido algo similar a la historia de Roshi y su dueña? No, no he vivido una historia así. Pero sí que me he encontrado con personas mayores que han tenido mascotas y que han vivido muchas historias con ellos. Las historias más sorprendentes son de personas que tienen que hacer un giro en su vida al haber perdido a un amigo o compañero de vida y han logrado seguir una con mucha resiliencia y con el apoyo de su mascota en el luto.

Portada del libro "El perro que seguía las estrellas" ı Foto: Especial

El perro que seguía las estrellas