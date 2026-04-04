Colección Gelman sí volverá a México

LA FUNDACIÓN Banco Santander aclaró ayer que el convenio firmado por la institución, los propietarios de la Colección Gelman y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) sólo es por cinco años, y dentro de ese periodo, en 2028, las obras regresarán a nuestro país.

“El convenio implica cinco años de colaboración con la actual administración, plazo que corresponde a un marco institucional de trabajo coordinado, el cual de ninguna manera contravendrá la legislación mexicana en relación con el cuidado y supervisión de las obras incluidas en dicha colección, especialmente de las que cuentan con una protección especial por tener declaratoria de monumento artístico, previendo su próximo retorno a México en 2028”, aseguró en un comunicado.

El Tip: La muestra ”Relatos modernos, Obras emblemáticas de la colección Gelman-Santander” se exhibe hasta julio en el Museo de Arte Moderno, luego viajará a España.

La aclaración la hizo luego de que se difundiera el acuerdo suscrito, en el cual se establece que el plazo estipulado podría renovarse; además, ahí no se menciona que las piezas volverán en 2028.

El pasado lunes, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, informó en la conferencia de Palacio Nacional que las obras de la Colección Gelman Santander volverán en dos años. Además, reiteró que el convenio para la itinerancia del acervo en otros países del mundo es de un lustro, que es el tiempo que le resta a esta administración.

La Fundación insistió ayer en que la colección no cambiará de dueños ni el traslado definitivo de las obras.

El pasado jueves, circuló una carta dirigida a diversas autoridades mexicanas, incluidas la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, donde exigen que se transparente cualquier trámite relacionado con la Colección Gelman Santander.

Asimismo, cuestionaron: “¿Se ha garantizado el cumplimiento pleno de la voluntad testamentaria de su propietaria original (Natasha Gelman), en estricto apego al marco jurídico aplicable?”.

La Fundación Banco Santander indicó que todo lo referente a la colección se hará cumpliendo la ley.