Indagan en los años de formación de José Lezama Lima

El poeta, traductor, ensayista, narrador y editor Ernesto Hernández Busto (La Habana, 1968) da a conocer José Lezama Lima: Una biografía. Años de formación 1910–1939 (Editorial Pre-Textos, 2025): primer volumen de un ambicioso estudio que intenta cubrir la vida/obra del poeta, ensayista y narrador José Lezama Lima (La Habana 1910-1976), el más importante e influyente escritor de la literatura cubana del siglo XX.

En próximas entregas, durante 2026, verán la luz los tomos correspondientes a los Años de Fundación (1939–1958: Lezama, categórico animador cultural) y Años de Revolución (Lezama y su relación con la Revolución cubana de 1959).

El Dato: EL LIBRO es la primera biografía dedicada a una de las figuras centrales de la literatura hispanoamericana. Coincide con el 50 aniversario de la muerte del autor.

“Este libro tuvo sus primeros bosquejos hace 25 años; pero, en realidad hace 10 que me puse a trabajar de forma rigurosa en su escritura con el propósito de subrayar el papel cardinal de Lezama Lima en la literatura cubana del siglo XX, no quise hacerlo desde el ensayo, sino en una exégesis que me llevó a indagar en la vida y la obra del autor de Paradiso, así nació la idea de la biografía. Me hice muchas preguntas, sobre todo, si mi proyecto biográfico de un escritor de la altura de él era posible, lo cual implicaba una exhaustiva investigación (entrevistas, consulta de archivo, lecturas, exploración hemerográfica...) y, asimismo, mucho sosiego, peculiaridad que no forma parte de mi carácter”, dijo a La Razón Hernández Busto.

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Rigurosa biografía que hace un retrato de la generación de Orígenes y conforma una reflexión sobre la cultura cubana: “Esta primera parte se concentra en el periodo 1910-1939 y está antecedida por un estudio del linaje del autor y de los vínculos decimonónicos entre la cultura de Cuba y la española: la guerra de independencia de 1868 hasta la fundación de la República”, comentó.

Presencia en torno al joven Lezama de tres escritores fundamentales: los españoles Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y María Zambrano. El biógrafo apuntó: “Me detengo en tres figuras, que durante su estancia en Cuba ejercieron una gran influencia en la formación del autor de ‘Muerte de Narciso’ (1937). Lorca y Juan Ramón Jiménez fueron determinantes en la visión lírica del bisoño poeta; Zambrano confluye en su concepción filosófica de la sacralidad y el ‘orfismo’ como origen de la poesía”.

Retrato inicial de un transcurrir marcado por una gesta mesiánica, quien sufrió censura y marginación, lo cual lo llevó a concebir el acto poético como “algo que estaba en otra parte”. Años de formación centrados en los gestos de un poeta que supo suscribir ‘lo cubano’ como alegato entrañable.

“Con esta biografía quiero incidir en el testimonio del gigantesco fracaso cultural que somos como nación fragmentada por el exilio de muchos intelectuales cubanos. Lezama nos conduce a una comprensión totalizadora y, a veces, excluyente de la cubanía desde la ambición de la plenitud creativa”, concluyó.

José Lezama Lima: Una Biografía. Años de Formación (1910–1939) ı Foto: Especial

José Lezama Lima: Una Biografía. Años de Formación (1910–1939)

Autor: Ernesto Hernández Busto

Género: Biografía

Editorial: Pre-Textos, 2025