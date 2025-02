Martha Hellion: cada una de mis obras es como un personaje

Martha Hellion (1937), artista interdisciplinaria y experimental, ha tenido una fuerte relación con las artes escénicas, principalmente la danza; actualmente toma clases de tango, taichí y artes marciales. Un bagaje que ha atravesado su obra y por eso cada una de sus piezas “es como un personaje. Una vez que uno las hace, ellas solas se presentan”, dice a La Razón.

La artista, quien también ha destacado como fundadora de proyectos editoriales, enseguida muestra su pasión por la danza. Cuando explica sobre cómo los bailes hindúes relatan historias de amor o de guerra, comienza a mover sutilmente sus manos, que son parte esencial de éstos.

El Dato: La sala Daniel Mont del museo alberga obras de la colección de Hellion realizada por algunos de sus amigos, colaboradores e interlocutores.

“He bailado siempre. Me atrae la expresión corporal. Estoy en el Conservatorio de Danza, todavía en entrenamiento; bailo tango. Hago mucho taichí y artes marciales. La danza hindú me llevó a apreciar el taichí, porque en los relatos de estas danzas muy estéticas se están contando historias de amor y de guerra. Muchos movimientos son de espadas y de montañas, de cómo sale el sol”, cuenta.

Sus obras también parecen ser esas danzas que cuentan historias, o como dice ella, son personajes, como las piezas que ahora presenta en el Museo Experimental el Eco en la muestra Hojas sueltas. Martha Hellion. Ediciones sin límites, en la que se recorren 60 años de trayectoria en los cuales ha apostado a la experimentación y a diversas disciplinas, como las artes visuales, la poesía y la arquitectura. Son como una especie de rompecabezas en el que están libros de artista, obra gráfica, textiles, instalaciones y archivos.

“Cuando el árbol deja caer las hojas, las devuelvo ya transformadas como hojas de papel; también otra vez regresan al árbol. Por eso le llamo hojas sueltas. Tiene mucho que ver con mi vida cotidiana, con mis viajes, con la vida misma que he llevado, sin planes, porque también han sido momentos espontáneos. Si aparece algo, me voy y no regreso hasta dentro de cuatro meses o cinco meses”, comparte sobre el nombre que se da a la exposición que estará hasta el 13 de abril.

Como la naturaleza ha sido parte de sus temas constantes, en la exhibición están Jardín Barragán (2009), una instalación de 11 telas en las que está plasmada la vegetación de la emblemática edificación; Eclipse parcial (2013), una serie de fotografías que transfirió sobre papel de algodón, que luego intervino, y en las que plasma el jardín escultórico de Edward James, en Xilitla, en la huasteca potosina.

“El jardín de Barragán está en una maleta como un jardín portátil. Va a ser llevado a otros lados. La Casa Luis Barragán es un icono de la arquitectura”, comenta.

En el patio del museo está Ofrendas (1993), una instalación de 365 nichos que corresponden al calendario solar y en la que evoca a la pirámide de los Nichos de la zona arqueológica del Tajín, en Veracruz.

“Esa pieza la hice pensando en la pirámide de los Nichos en Veracruz. Antes de que la remodelaran o que la reconstruyeran, era mágico; crecían ramas, era mucho más salvaje. Diario hacía una caja como ofrenda. Está dividida en tierra, fuego, agua y aire”, explica la creadora.

Martha Hellion: cada una de mis obras es como un personaje Fotos|Carlos Mora

Desde niña tuvo un interés particular por la naturaleza. Cuando su papá le regalaba colores para dibujar, siempre se preguntaba por qué en la Ciudad de México no veía todos esos verdes que tenía en sus lápices, así que siempre ha buscado esos paisajes, no sólo en su obra, sino también en su vida cotidiana, porque desde su infancia soñó en Inglaterra.

“Ansiaba vivir entre árboles muy grandes. Entonces desde chica siempre dije: ‘Cuando sea grande, voy a vivir en Inglaterra y en Holanda’. Y así fue. Sigo con la naturaleza; hay muchos proyectos que no están aquí, pero que los voy a seguir llevando a otros lados. Entre septiembre y octubre voy a Inglaterra, luego voy a Constantinopla, a Estambul”, adelanta.

Martha Hellion expresa su emoción por exponer en el Museo Experimental el Eco, concebido por Mathias Goeritz.

“Cuando estudié arquitectura, tuve clases de artes visuales con Mathias Goeritz. Conocí El Eco cuando se hizo. Para mí siempre fue un lugar icónico. Nunca he expuesto, por ejemplo, en el MUAC, ni en esos museos, sólo en colectivas pequeñas; no se me antojan. Éste era el único lugar conceptualmente para este arte experimental. Siempre dije: ‘El día que yo haga una exposición, va a ser en El Eco’”, comenta la artista Martha Hellion.

Hojas sueltas…

Cuándo: hasta el 13 de abril

Dónde: Museo Experimental el Eco

Horarios: miércoles a domingo de 11:00 a 18:00 horas