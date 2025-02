“En mi danza conviven el drama y el humor”

La coreógrafa y bailarina española Carmen Werner, de 72 años, confesó que en los últimos tiempos, en sus obras “conviven mucho el drama y el humor”, pues ha aprendido a reírse de la vida.

“Siempre mi danza ha sido muy del día a día. Antiguamente era mucho más dramática, pero ahora conviven mucho el drama con el humor, porque este último es realmente un disfraz para ocultar un poco el drama”, dijo a La Razón Carmen Werner, ganadora de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional de Danza, en España.

El humor y el drama están presentes en el dueto La Noche y la Luna, pieza que concibió e interpreta con el venezolano Leyson Ponce, del 14 al 16 de febrero en el festival Soliloquios y diálogos bailados, en el Centro Cultural Los Talleres, en Coyoacán, Ciudad de México.

“Leyson me dio el Romancero Gitano, de Lorca. Cogimos un trozo del título y empezamos a crear. Nos fuimos a la vida cotidiana, al día a día”, explicó.

Carmen Werner es directora de la compañía Provisional Danza, que ha logrado mantener avante durante 39 años, un trabajo que considera difícil, pero también muy satisfactorio.

“Ha sido difícil, pero es como una medicina. Cuando me encuentro fatal, de esos días que dices: ‘¡Dios mío, no me puedo mover!’. Me voy, me pongo la música para ensayar y me pongo como una moto, como se dice en España. Me sube la adrenalina, me la paso genial. Esos 39 años han sido muy divertidos; me costó sobrevivir, mantener sueldos”, dijo.

Carmen Werner consideró que actualmente los bailarines tienen más retos, porque hay más competencia y pocos recursos; pero al mismo tiempo le sorprende “el nivel que hay ahora en todos los países. En México, en España, en todas partes. Hay un pedazo de nivel, no sólo en lo técnico, sino también creativo”, externó la coreógrafa.