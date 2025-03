Por orden judicial suspenden muestra de Fabián Cháirez; artista llama a protesta

La exposición La venida del señor de Fabián Cháirez en la Academia de San Carlos fue suspendida provisionalmente debido a una orden dictada por el juzgado sexto de distrito en materia administrativa dentro del juicio amparo indirecto interpuesto por la organización Abogados Cristianos. El artista llamó a una protesta y acusó que dicha medida era un “atentado contra mi obra sino también contra el derecho fundamental a la libre expresión, piedra angular de toda sociedad democrática”.

La muestra del artista chiapaneco había sido blanco de manifestaciones de grupos religiosos que pedían que se cancelara debido a que consideraban que las pinturas de Fabián Cháirez faltaban al respeto a la religión. La exposición incluye piezas en las que se reflejan aspectos religiosos contrapuestos con el éxtasis sexual.

Fabián Cháirez había compartido a La Razón que “a partir de lo erótico” con estas piezas lograba “humanizar a estos personajes (cardenales, monjas o ángeles). Es algo que cuestiona la idea de que estos personajes deban tener cierta divinidad, porque creo que mucho del abuso de poder de la iglesia católica viene de esta justificación de que les pertenece cierta divinidad”.

La orden del juez se emitió el pasado 28 de febrero y la Academia de San Carlos, que pertenece a la UNAM, notificó de dicha medida en un escueto comunicado.

“Se informa que, a efecto de dar cumplimiento a un mandamiento judicial en materia de amparo, se suspende la exposición La Venida del Señor hasta en tanto se resuelva el juicio. Agradecemos la comprensión de la comunidad universitaria”, dio a conocer la institución.

Fabián Cháirez, La Venida del Señor ı Foto: Cortesía de la autora

Fabián Cháirez acusa censura

El artista Fabián Cháirez, en un comunicado reclamó que dicha orden judicial no se le notificara y que hasta ayer en la noche no se hayan comunicado con él ni autoridades de la Academia de San Carlos ni de la UNAM.

“Dicha resolución en ningún momento me fue notificada de manera personal, ni se me ha extendido copia del documento al momento de escribir este comunicado, dejándome en total estado de indefensión al no ser llamado en este proceso judicial como tercero interesado.

“Si bien es cierto que la Universidad Nacional Autónoma de México funge como autoridad responsable, también es cierto que como creador de dicha obra debí ser llamado al juicio de amparo en referencia, para hacer la defensa correspondiente y no ver afectado mi derecho humano a la libertad de expresión”, dijo.

El artista también lamentó que con dicha acción se atente contra su obra.

“Es importante señalar que este hecho no solo es un atentado contra mi obra, sino también contra el derecho fundamental a la libre expresión, piedra angular de toda sociedad democrática”, externó.

Y agregó: “La censura impuesta a mi trabajo es un acto de intolerancia que niega la posibilidad de debatir y de encontrar nuevas formas de interpretar nuestra relación con lo divino. No se puede permitir que el miedo o el dogma dicten los limites del arte”.

También lamentó que ni la UNAM ni la Facultad de Artes y Diseño hayan fijado una postura al respecto.

“Hasta el día de hoy, no existe un pronunciamiento de parte de la UNAM y tampoco de la Facultad de Artes y Diseño, así como de las personas involucradas en la exposición que den muestra de su postura ante estos hechos, demostrando su falta de interés en inculcar a las próximas generaciones de artistas la defensa de su obra y la libre expresión”.

Por lo anterior hizo un llamado para manifestarse el próximo 7 de marzo afuera de la Academia de San Carlos.

“Hago un llamado a la comunidad cultural y a todos aquellos que creen en la libertad de creación para alzar la voz contra esta injusticia, el día 7 de marzo (tal como estaba prevista y convenida con la UNAM) a las 17:00 horas, en las afueras de la Academia de San Carlos”.

Dijo que con dicho acto pretendía visibilizar que la expresión artística “no puede estar sujeta a juicios morales ni a presiones que busquen silenciar visiones incómodas o disruptivas. Hoy es mi obra la que es censurada, pero mañana puede ser cualquier otra manifestación artística que desafíe el pensamiento establecido. Defendamos juntos el derecho a cuestionar, a imaginar y a crear sin miedo”, alertó.

Anunciación (2023). ı Foto: Cortesía de la autora

LMCT