Muere Mario Vargas Llosa a los 89 años de edad

Este domingo, se dio a conocer la muerte de Mario Vargas Llosa, legendario escritor hispano y ganador del premio Nobel de literatura en 2010. Se informó que el autor de obras como Conversación en la Catedral, murió en Lima, Perú, rodeado de su familia y en paz.

Fue a través de su cuenta de X, antes Twitter, que el hijo de Mario Vargas Llosa compartió la noticia de la muerte de su padre a los 89 años de edad. “Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentran consuelo en que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera”, expresa en su mensaje.

Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. @morganavll pic.twitter.com/mkFEanxEjA — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025

A su vez, Álvaro mencionó que su padre no tendrá ninguna ceremonia pública. “Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos”, apuntó.

Sobre los restos del aclamado autor, mencionó que los mismos serán incinerados, como era la voluntad de Vargas Llosa.

¿Quién era Mario Vargas Llosa?

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936. El escritor peruano tenía nacionalidad española y dominicana; además, fue considerado como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos.

Alcanzó la fama en la década de 1960 por novelas como La Ciudad de los Perros, La Casa Verde y Conversaciones en La Catedral. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión; además, sus novelas destacan por estar ambientadas en Perú y explorar su idea de la sociedad peruana.

“Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente..."



DEP Mario Vargas Llosa, hoy la humanidad perdió un gigante. pic.twitter.com/4a1RXYsFOB — Luis Fernando G. (@NandoGuerraRx) April 14, 2025

Mario Vargas Llosa también participó activamente en la política. Adscrito al liberalismo, fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990. Uno de sus momentos más importantes en la política fue cuando aseguró que “México era la dictadura perfecta” durante una mesa de diálogo en televisión nacional. “La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”, dijo en referencia al presidencialismo.

Sobre su vida privada, el autor estuvo casado con Julia Urquidi; después, tuvo un segundo matrimonio con Patricia Llosa Urquidi y su última relación con Isabel Preysler, termino en 2022. Tuvo tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana.

Mario Vargas Llosa dejó una importante huella en la política y la cultura a nivel internacional, siendo una figura fundamental en la literatura que a través de su obra, permanecerá en la memoria colectiva.