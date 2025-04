Muestran el arte multifacético de El Chamaco Covarrubias

El arte multifacético y cosmopolita de Miguel El Chamaco Covarrubias llega al Palacio de Cultura Citibanamex, en la Ciudad de México, con 453 piezas de diversas colecciones de México y Estados Unidos, lo que la convierte en la muestra más grande que se haya hecho sobre el artista en nuestro país.

Miguel Covarrubias. Una mirada sin fronteras es una muestra que, en 14 núcleos temáticos, refleja las inquietudes artísticas y explora todas las facetas del creador mexicano, desde la antropología, el teatro, la ilustración, el diseño editorial, la arqueología y la pintura.

Ilustraciones que fueron halladas hace tres años en Tepito. Fotos|Armando Armenta|La Razón

“Nunca antes se había expuesto esta cantidad de obras sobre Miguel Covarrubias, quien a pesar de vivir sólo 53 años, es un artista muy complejo por la versatilidad de temas y obras que abarcó. Él era un rebelde, pues dejó la escuela a los 16 años y esa rebeldía le permitió navegar con mucha libertad entre distintas disciplinas”, explicó ayer una de las curadoras de la exposición, Anahí Luna, durante un recorrido por la exhibición.

Las más de 400 obras que presenta el Fondo Cultural Banamex, A.C. y la fundación Diez Morodo provienen de recintos culturales importantes como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

Miguel Covarrubias. Una mirada sin fronteras Dónde: Palacio de Cultura Citibanamex - Palacio de Iturbide CUÁNDO: a partir de hoy y hasta septiembre de 2025 ENTRADA: gratuita Fotos|Armando Armenta|La Razón

Algunos de los trabajos más representativos de El Chamaco Covarrubias los hizo en Estados Unidos, cuando trabajó para revistas de renombre como Vanity Fair o The New Yorker, de las cuales se exhiben en esta muestra algunas de sus portadas e ilustraciones. “En 1923, a los 19 años, llega a Nueva York y revolucionó el mundo de la caricatura. Se convirtió en el caricaturista preferido de Vanity Fair. Ahí varios lo empezaron a imitar, porque tenía un estilo muy particular, con una línea muy fina, muy suelta, cubista, muy interesante, que nunca antes se había visto en los medios de la caricatura”, comentó Anahí Luna.

También se pueden encontrar ilustraciones inéditas y que por primera vez se presentan al público, como la serie titulada Historia del pueblo mexicano, compuesta por 20 dibujos de lápiz y gouache que originalmente iban a pertenecer a un libro —cuya portada se exhibe en la muestra— y que, finalmente, no se publicó. Retrata a personajes históricos relevantes de la historia de nuestro país como Miguel Hidalgo o Benito Juárez. Recientemente se hallaron en una casa de Tepito, en la CDMX. Se salvaron de “entre los escombros. Hasta hace tres años nadie las conocía”, explicó.

Para la curadora Anahí Luna, la importancia de Covarrubias radica en la forma en que observaba e interpretaba las imágenes. “Tenía una mirada aguda y un pensamiento visual muy importante porque comunicaba ideas a través de las imágenes y aportó mucho al conocimiento del mundo olmeca, aportó a la danza en México y al mundo de la caricatura. Es un artista que no acabamos de estudiar nunca”, dijo.

Miguel Covarrubias. Una mirada sin fronteras ofrece también una vista del artista desde su trabajo como etnógrafo en Bali, reflejada en su libro Island of Bali, así como su participación en la Golden Gate International Exposition de 1939, para la cual diseñó mapas que situaron al océano Pacífico como centro simbólico del mundo.

Estos mapas de gran formato —ubicados en el centro del recinto— forman parte importante del quehacer artístico de El Chamaco Covarrubias, pues aquí logra fusionar sus conocimientos antropológicos con esa mirada diferente que él tenía del mundo, reflejada en la representación del océano Pacífico como centro del plano cartográfico.

“Su arte es un arte secularizado. Es maravilloso porque baja el arte de los pedestales, un arte que no está ni en la época del muralismo, pero tampoco está en esta especie de visión religiosa. Es un arte secularizado, hecho para circular entre el mundo moderno”, afirmó Sergio Raúl Arroyo, también curador de la exposición.

Complementa la exhibición los trabajos que hizo en México, influenciado por la cultura del Istmo de Tehuantepec, y el arte prehispánico, libros, caricaturas y hasta códices hechos por el artista.