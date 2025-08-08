Festival ensalza las danzas negras de México,Brasil, Colombia y Cuba

Festival de Danzas Negras Cuándo: del 9 al 31 de agosto Dónde; diversas sedes de la CDMX, Tlacotalpan y Pinotepa Nacional

En la primera edición del Festival de Danzas Negras: Reflexiones Afroindígenas se mostrará la grandeza de las negritudes que han sido invisibilizadas, borradas o incluso blanqueadas desde perspectivas coloniales. El público podrá conocer los códigos dancísticos de las comunidades con raíces africanas e indígenas de México, Brasil, Colombia y Cuba, mediante las propuestas de más de 300 artistas y académicos que se darán cita en la capital del país, Oaxaca y Veracruz.

“Es muy importante colocar al frente un festival de danzas negras con toda la fuerza de enunciación que permita visibilizar tanto las danzas negras de pueblos originarios, que tenemos en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, así como la producción contemporánea en torno a las negritudes, porque estos espacios históricamente, si hablamos de las bellas artes, han sido blanqueados estéticamente y corporalmente”, dijo a La Razón de México Alonso Alarcón, coordinador Nacional de Danza.

Compartió que el festival se adentra en las danzas negras desde una perspectiva descolonial, tratando de presentar al público las similitudes que hay en México, Brasil, Colombia y Cuba.

El Dato: Habrá diversas conferencias en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología durante el festival.

El encuentro iniciará mañana en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes a las 19:00 horas, con el espectáculo de danza y música Tierra fértil. Homenaje danzado a Manuel Zapata Olivella, de la compañía originaria de Cartagena de Indias, Colombia, Memorias Danza Teatro, y el estreno de Raíz que no muere, pieza comisionada por la Coordinación Nacional de Danza al coreógrafo Isaías Ángel, con la participación de la Escuela Nacional de Danza Folklórica del INBAL y músicos originarios de Llano Grande y Cuajinicuilapa, Guerrero.

A lo largo del encuentro, que durará hasta el 31 de agosto, el público presenciará desde danzas tradicionales hasta propuestas contemporáneas. Resaltan las presentaciones de Akilawa. Manos prodigiosas, de Eva Despaigne y Obini Bata (Cuba), primera agrupación de mujeres en el mundo en tocar los tambores sagrados; Bará, del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, y la celebración de Yanga, de la Compañía de Serafín Aponte. Ésta última cerrará el festival.

También en el festival se abordarán temas como la diáspora. “Vamos a tener Vibración por simpatía, un encuentro afroamerindio desde Nueva York, con Jarana Beat Ensamble, un espectáculo dirigido por Argelia Arreola, de Veracruz, y quien tiene muchos años viviendo y trabajando en esa ciudad. Un montaje de danza afroveracruzana con música contemporánea y de tambores”, detalló.

El público apreciará Rojo descolonial, de Gloria Godínez.

“Hablar de las negritudes en diáspora, en traslado, va a ser parte de esta reflexión afroíndigena. Estará Lukas Avendaño con Réquiem para un Alcaraván, y Break the Folk con Al ritmo de Guerrero, una mezcla de negritudes con los ritmos del break dance”, añadió el director.

Festival de Danzas Negras

Cuándo: del 9 al 31 de agosto

Dónde; diversas sedes de la CDMX, Tlacotalpan y Pinotepa Nacional