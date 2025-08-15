Inauguran, ¡otra vez!, la Cineteca Chapultepec

Parte de la exposición que también se exhibe en la Cineteca Chapultepec, ayer.

La Cineteca Chapultepec, fue inaugurada ayer nuevamente, como ocurrió el pasado mes de septiembre de 2024, que se anunció su apertura, pero tiempo después cerró al público, porque todavía faltaban algunos trabajos para terminarla.

El evento tuvo lugar como parte de la conmemoración del Día del Cine Mexicano. Para seguir festejando, del 15 al 30 de agosto se ofrecerán 350 funciones en las tres cinetecas nacionales, la de Xoco, la de las Artes y la de Chapultepec.

“Vamos a celebrar con dos semanas de funciones en 26 estados de la República, en nuestras tres cinetecas nacionales con más de 350 funciones. Recordemos que la Cineteca es el espacio principal de exhibición, circulación y del cine mexicano. Elijamos cine mexicano”, expresó ayer Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, quien estuvo en el evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

TE RECOMENDAMOS: Exposición en el Museo de la Estampa Revelan aportes de Leopoldo Méndez en el Cine Mexicano

El Dato: Mañana se proyectará Dos tipos de cuidado, de Ismael Rodríguez, en la Sala 8 de la Cineteca Chapultepec a las 16:30 horas.

Claudia Curiel de Icaza resaltó la importancia de “consumir cine nacional, de que haya mujeres creadoras en todos los perfiles y que puedan contar sus propias historias”.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, destacó no solamente la Cineteca Chapultepec, sino también la Escuela de Cine y la Escuela de Arte y Oficios, relacionada principalmente con el séptimo arte. Además de la Bodega Nacional, “que es algo extraordinario, importantísimo para el patrimonio cultural de nuestro país”, indicó.

El año pasado se inauguró la Cineteca Nacional Chapultepec; sin embargo, sólo fue de manera temporal porque todavía no estaba terminada.

En junio pasado, durante un recorrido que hizo La Razón, había sillas y mesas emplayadas, pantallas de televisión con hules negros e instalaciones eléctricas todavía por terminar. No había programación y sólo se proyectaban algunos cortometrajes educativos al aire libre. Trabajadores seguían laborando.