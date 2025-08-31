Muere Arnoldo Kraus, escritor y referente de la bioética en México

Arnoldo Kraus, escritor, médico y referente de la bioética en México, falleció este domingo, informó el Programa de Bioética de la UNAM.

“El Programa Universitario de Bioética de la UNAM, lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Dr. Arnoldo Samuel Krauss Weisman”, escribió en su cuenta de X.

Mientras que la cuenta Grandes Maestros de la UNAM, institución educativa de la que fue profesor, destacó las enseñanzas de Arnoldo Kraus con respecto al trato de médico-paciente.

TE RECOMENDAMOS: Con un concierto especial Chéjere celebra 20 años de honrar la música latinoamericana y del Caribe

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Arnoldo Kraus, investigador y académico que nos compartió y enseñó sobre bioética, duelo, relación médico-paciente, muerte y laicidad. Nos quedamos para siempre con sus enseñanzas, querido Gran Maestro”.

Arnoldo Kraus se formó como Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en Reumatología en el Consejo Mexicano de de Reumatología.

Fue académico e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y columnista.

Además, fue autor de textos sobre la bioética, eutanasia, aborto, laicidad, tecnología médica, relación médico paciente y derecho a la salud. Entre sus libros se encuentran Recordar a los difuntos (Sexto Piso) y Dolor de uno, dolor de todos (Debate).

El Programa Universitario de Bioética de la UNAM, lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Dr. Arnoldo Samuel Krauss Weisman.

Nos unimos y solidarizamos con sus familiares y amigos. 🙏 pic.twitter.com/8gJALJHbjq — Bioética UNAM (@bioeticaunam) August 31, 2025

¿Cuáles fueron los aportes de Arnoldo Kraus a la bioética?

De acuerdo con la UNAM, Arnoldo Kraus afirmaba que la bioética “es la filosofía del siglo XXI, la que rige, en un mundo amenazado constantemente por diversos fenómenos, las distintas relaciones de los hombres con la sociedad, la naturaleza y entre ellos mismos. Enlaza de esta forma experiencias con pacientes y alumnos, con el análisis y aplicación de nuevas alternativas para dignificar tanto la vida como la muerte”.

Entre los temas que abordó fueron la eutanasia, el suicidio asistido, el aborto y el derecho a la salud y al “bien morir”.