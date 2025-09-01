Muere Arnoldo Kraus, referente de la bioética en México

El médico, profesor y escritor Arnoldo Kraus, referente de la bioética en México, falleció el sábado pasado a los 73 años, informó ayer la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que destacó sus aportaciones sobre la eutanasia, el aborto, la laicidad, la tecnología médica, la relación médico-paciente, el derecho a la salud y al “bien morir”.

“La UNAM lamenta el fallecimiento del destacado académico e investigador de la Facultad de Medicina Arnoldo Kraus. Un Orgullo de la UNAM, clave en el estudio y la divulgación de la bioética en México”, escribió la institución.

Arnoldo Kraus se formó como médico cirujano en la máxima casa de estudios. Realizó la especialidad en reumatología en el Consejo Mexicano de Reumatología. Fundó el Colegio de Bioética y fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana.

TE RECOMENDAMOS: Público aplaude de pie Tiene Isaac Hernández su gala más ovacionada

El Tip: el último artículo que publicó en El País se titula “Cuentas éticas pendientes”, el 10 de diciembre de 2024. Abordaba la crisis de desapariciones en México.

Fue autor de de numerosos libros, entre ellos Recordar a los difuntos, Dolor de uno, dolor de todos, Suicidio y La morada infinita, entender la vida, pensar la muerte. Además, colaboró en seis libros con el artista plástico Vicente Rojo.

Arnoldo Kraus aportó reflexiones sobre la eutanasia. Solía decir que en pleno siglo XXI era ineludible analizar este tema, porque las personas “sí tenemos el derecho de elegir cómo morir”. Durante una conferencia magistral que impartió en 2022 llamada “Eutanasia, reflexión obligada”, habló de la relevancia de este tópico y del fracaso “de la opinión pública, de la sociedad y de los médicos librepensadores”, pues sólo en siete países en el mundo se acepta la eutanasia y solamente en cuatro o tres el suicidio asistido.

También reiteró la importancia de que los médicos escuchen a los pacientes. “Seguimos pensando que la medicina se basa en la relación médico-paciente y no en la tecnología; sigue siendo algo veraz, vigente e importante”, dijo aquella vez, según un texto publicado en la Gaceta UNAM.

En dicha conferencia lamentó que en la actualidad se haya perdido esa cercanía de los profesionales con las personas que atienden.

“El mayor reto de la vida no es la muerte, la decisión de cómo morir y su proceso, es el verdadero desafío… Adueñarse de la muerte es el culmen de la dignidad y de la libertad, hacerlo implica apoderarse de la vida”, comentaba y expresaba su preocupación sobre mantener vivos a enfermos de gravedad.

Por su parte, del suicidio aseguraba que “la gente que decide suicidarse lo hace porque ya no puede con la vida, siente que el peso de la vida es demasiado y requiere terminar con ella”.

También destacaba la importancia de conocer las razones por las cuales una persona decide quitarse la vida, porque es una de las decisiones más complejas que puede tomar un ser humano. En su libro Suicidio reunió a múltiples especialistas para reflexionar sobre diversas interrogantes, como si se tiene derecho o no a salvar a un suicida.

Debido a sus múltiples aportes en el campo de la medicina, la bioética y la cultura, al darse a conocer su fallecimiento, múltiples instituciones y escritores destacaron la labor del médico mexicano Arnoldo Kraus.

“Médico, bioeticista y escritor fundamental para la cultura y la ética médica en México”, escribió la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; “médico del cuerpo y de las palabras, convirtió la bioética en un espacio para escuchar la fragilidad humana y la literatura en un refugio para pensar el dolor, la memoria y la vida”, resaltó CulturaUNAM; “es una pérdida para quienes lo conocimos y para el pensamiento que quiere hacer de la medicina una ética”, dijo el escritor Sealtiel Alatriste; y la doctora en neurociencias Fernanda Pérez-Gay Juárez expresó en su cuenta de X: “Fuiste inspiración para generaciones de médicos interesados en extender su labor más allá del consultorio. Pionero de la bioética, maestro y ejemplo de la inseparable relación de la medicina y las letras”.

Mientras que Penguin Random House externó: “Su trabajo como médico, escritor y profesor marcó un punto clave de la medicina, bioética y filosofía en nuestro país”. Y el autor Enrique Krauze expresó: “Médico humanista en la más noble tradición clásica y medieval, cuidó mi vida y la de los míos. Tenía un fondo permanente de dulce melancolía”.

Se ha ido uno de los pensadores que nos ha puesto a reflexionar sobre la muerte y cómo entenderla mejor.

“Morir con dignidad y arropado por amigos y familia es un privilegio que facilita comprender ‘un poco’ los sinsabores de los viajes sin regreso”, escribió el investigador Arnoldo Kraus en Morir en paz, texto publicado en la Revista de la Universidad de México.

Arnoldo Kraus

Médico, profesor y escritor

TRAYECTORIA: Profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. Algunos de sus libros son Recordar a los difuntos (2015), Quizás en otro lugar (2016) y, en colaboración con Vicente Rojo, Apología de las cosas (2016) y Apología del polvo (2017), entre otros