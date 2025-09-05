¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX 5 al 7 de septiembre?

Inicio de septiembre con renovación en el Poder Judicial y preparativos de las celebraciones por el Grito de la Independencia en el 215 Aniversario. Presentamos aquí una lista de eventos culturales y artísticos para disfrutar con familiares y amigos en diferentes sedes y recintos de la Ciudad de México en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Concierto Ben Wendel Quartet

Después de dos meses de vacaciones DeQuinta Producciones retoma la programación del Ciclo New York Jazz All Stars 2025 en colaboración con Jazz at Lincoln Center bajo el lema ¡Siente más, vive el jazz! Marquesina que tiene continuación con el saxofonista Ben Wendel y su Quartet, quien nominado en dos ocasiones a los premios Grammy posee una carrera significativa como intérprete, compositor, productor y educador. Ha realizado giras y grabaciones con Terence Blanchard, Antonio Sánchez, Gerald Clayton y Taylor Eigsti, por nombrar sólo algunos de los destacados instrumentistas con los cuales ha compartido escenarios.

En este concierto del próximo 6 de septiembre en El Cantoral (Puente Xoco, Puerta A. Colonia Xoco. CDMX), Ben Wendel estará acompañado por el pianista y compositor Gabriel Chakarji, quien ha sabido mezclar de manera valiosa sus raíces venezolanas con la pujante acústica sincopada de Nueva York; el destacado bajista Or Bareket proveniente de una fusión de lenguas y culturas, además de haber vivido entre Buenos Aires y Tel Aviv que dan como resultado un estilo heterogéneo con franjas mediterráneas, sudamericanas y de África del Norte; y el baterista y compositor israelí Ofri Nehemya, conocido por su trabajo en el jazz y la música contemporánea.

Dónde: El Cantoral . Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 6 de septiembre, 2025

Horario: 20:00 horas . Clase Magistral: 17:00 horas

Boletos: 500, 700, 800, 1000 y 1200 pesos

Concierto Ben Wendel Quartet ı Foto: Cortesía del organizador

2. La Peña de Pau y Odette

Bulevar Arcoíris y las poetas Paulina Rojas Sánchez y Odette Alonso invitan a la lectura de poesía en que participan Coral Bracho, Julieta Gamboa, Renata García Rivera e Iliana Rodríguez Zuleta. Encuentro de amigos amantes de las expresiones líricas en un ambiente íntimo de cordial complicidad y amor por la palabra poética. La librería El Último Encuentro presenta un extraordinario catálogo de libros de segunda mano de títulos y autores emblemáticos de la literatura universal y, asimismo, películas, discos y volúmenes de arte con precios muy asequibles.

Dónde: Librería El Último Encuentro . Puebla 45, segundo piso. Colonia Roma Norte. CDMX.

Cuándo: sábado, 6 de septiembre, 2025

Horario: 18:00 horas

Entrada Libre

La Peña de Pau y Odette ı Foto: Cortesía del organizador

3. Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro

El Romanticismo llegará al Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, durante la edición 28 del Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro, que en 2025 tendrá ocho recitales (los sábados y domingos) del 6 al 28 de septiembre.

Los pianistas que participarán son Sofia Sacco (Italia), Argentina Durán (México), Alexander Vivero (México), Rachid Bernal (México), Teo Gheorghiu (Suiza-Canadá), Adonis González (Cuba), Federico Nicoletta (Italia), y Haiou Zhang (China-Alemania), quienes evocarán a grandes maestros románticos como Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, Liszt y Rachmaninoff, representantes de un periodo estético tan importante en la historia de la sociedad occidental.

La inauguración del festival será el sábado 6 de septiembre con Sofia Sacco, pianista italiana que ha tocado extensamente a través de Europa y Asia, y ha aparecido como solista en más de 100 recitales en Italia, Alemania, España, Bélgica y China.

El domingo 7 se presentará, por primera ocasión en el encuentro, Argentina Durán, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y especialista en la música académica mexicana.

Los recitales se llevarán a cabo en el Auditorio Blas Galindo, del Cenart, los sábados a las 19:30 horas y domingos a las 13:30 horas. El costo del boleto es de 250 pesos, con promociones de 2x1, comprando los miércoles a través de la página cenart.comprarboletos.com; y los viernes en las taquillas. Además, las personas con credencial vigente de estudiante, maestro e Inapam tienen 50 por ciento de descuento.

Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro ı Foto: Cortesía del organizador

4. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 5 DE SEPTIEMBRE. A las 20:00 horas. Santi Corona Trío Jazz con Lu Rodríguez y Carlos Canales .

Cuota de recuperación: 150 pesos. $ 150.00 en efectivo por persona.

Sábado, 6 DE SEPTIEMBRE. A las 15:00 horas. Federico Sánchez & Jacob Wick.

No Cover

Sábado, 6 DE SEPTIEMBRE. A las 20:00 horas. José Ramírez (USA) Blues.

Cuota de recuperación: 200 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet ı Foto: Cortesía del organizador

5. Música UNAM

Música de cámara

La tercera edición del Festival de Fagot FAM-UNAM finaliza en la Sala Carlos Chávez con la presencia de la fagotista británica Amy Harman. El programa incluye obras de compositoras de distintas latitudes y estilos musicales como Helen Glatz, Gotthard Odermatt, Ruth Gipps, Pamela Harrison, Clara Wieck-Schumann, Dani Howard y Roxanna Panufnik.

Sala Carlos Chávez: sábado 6 de septiembre, 6:00 pm

Música del mundo

El ciclo Música del mundo da voz a las tradiciones sonoras de distintas culturas y regiones con programas que buscan visibilizar la riqueza de los patrimonios musicales y las formas en que dialogan con las prácticas actuales. Pasatono Orquesta, agrupación que da inicio a esta serie, presenta Migrante 27, un vistazo a las músicas y poéticas vinculadas con la Oaxaca actual.Sala Nezahualcóyotl: sábado 6 de septiembre, 8:00 pm

Música y ceguera

One Wing es el proyecto de la soprano y lingüista mexicana María Camarena, en el que combina música instrumental, electrónica y elementos de world music en una travesía sonora inspirada en la ciencia ficción y la fantasía. Este concierto se enmarca en la Semana de Cultura de Paz de la UNAM.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 7 de septiembre, 12:00 horas

Música UNAM Música de cámara ı Foto: Cortesía del organizador

6. Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU)

El 32 Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) inició el jueves 4 de septiembre con la obra Historia de una oveja, escrita y dirigida por el dramaturgo Fabio Rubiano e interpretada por la reconocida compañía de Colombia Teatro Petra, con la fuerza del teatro político y humor irónico característico de su trabajo, la puesta en escena aborda el desplazamiento forzado que viven los habitantes de la Vereda del Santo José. La función con entrada gratuita, al igual que todas las obras del festival, se realizó en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario tras la Ceremonia de Inauguración a las 7:30 pm. Se programó una segunda presentación para este viernes 5 de septiembre a las 8 pm.

En la puesta en escena la oveja Berenée, la Niña Tránsito y el egipcio Alí se ven obligados a huir de la violencia y los cazadores, convirtiéndose en metáfora de las migraciones, el desarraigo y la búsqueda de un nuevo lugar para habitar. Fundado en 1985, Teatro Petra es una de las agrupaciones más influyentes de la escena contemporánea iberoamericana. Bajo la dirección de Rubiano y Marcela Valencia, ha participado en más de 35 festivales internacionales y desarrollado una dramaturgia crítica que aborda la violencia, la desigualdad y las tensiones sociales desde la ironía y la colectividad. Su regreso al FITU, tras haber participado en la edición 27, confirma la estrecha relación entre el festival y los referentes escénicos de Iberoamérica.

En paralelo, el FITU tendrá las primeras obras de exhibición en distintos recintos del CCU, desde ese día y hasta el 14 de septiembre en la Caja Negra del Centro Universitario de Teatro, la generación 2022 del CUT participará con Las brujas de Salem de Arthur Miller, dirigida por Ángeles Castro Gurría, una puesta que revive los juicios de brujería en Massachusetts en 1692 y los vincula con la histeria política del macartismo en los años cincuenta. Las funciones serán de jueves a sábado a las 7 pm y domingos a las 6 pm.

Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) ı Foto: Cortesía del organizador

7. Presentaciones de la bailarina Paula Villaurrutia

La danza es un arte para todos, más cuando a través de esta disciplina artística se abordan temas cruciales que tocan el corazón del espectador, reflexiona la bailarina y coreógrafa mexicana Paula Villaurrutia quien, convencida del poder social de esta expresión corporal, se postuló para ser parte de la programación del programa Escenarios IMSS-Cultura, logrando su objetivo.

Será durante el mes de septiembre cuando la destacada artista escénica ofrecerá seis funciones gratuitas de su obra Flores blancas (Cuando llorar no se puede) en el Teatro Legaria los días 5, 6 y 7, y en el Teatro Tepeyac el 16 y 17, ambos recintos emblemáticos de toda la red Teatral del IMSS en el país. Para Villaurrutia, ser parte de este programa es un honor, ya que son muchos los artistas escénicos que se postulan debido a los alcances sociales que tiene: “Haber sido aceptada representa un logro para mí como artista. Estoy agradecida con el IMSS por permitirme llegar a otras poblaciones con estas flores blancas que están renaciendo para seguir sanando a más gente”. Cabe destacar que Escenarios IMSS-Cultura es un proyecto que busca difundir expresiones artísticas, garantizando que más personas puedan acceder a actividades culturales de calidad. Es impulsado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Presentaciones de la bailarina Paula Villaurrutia ı Foto: Cortesía del organizador

8. Maruch Sántiz Gómez. ¿Quién cuida las montañas?

Exposición La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), inauguran la exposición Maruch Sántiz Gómez. ¿Quién cuida las montañas? el viernes 5 de septiembre a las 12 horas, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena.

La muestra presenta las series más representativas de la fotógrafa tsotsil Maruch Sántiz Gómez (Chiapas, 1975) a lo largo de 30 años de trayectoria artística. Su obra se ha caracterizado por recopilar los saberes de su comunidad mediante la unión de la escritura y la imagen fotográfica. Originaria de Cruztón, municipio de San Juan Chamula, Chiapas, la artista ha desarrollado una forma particular de construir la imagen basada en la sencillez compositiva. Su trabajo trasciende lo documental para convertirse en un acto de resistencia cultural, ya que dialoga con personas mayores de distintos pueblos de los Altos de Chiapas. A partir de estos encuentros, recupera y registra conocimientos ancestrales y actuales que conforman la identidad de la región.

La exposición reúne 32 fotografías pertenecientes a cuatro series. En El arte de la medicina ancestral (2015), la autora indaga en el uso de plantas, frutos y raíces para tratar enfermedades y preservar la salud. La serie Creencias, iniciada en 1994, compila refranes y conocimientos de los antepasados tsotsiles que normaban la vida y las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Asimismo, se incluyen fotografías recientes que abordan la buena alimentación y los procesos de producción de tintes naturales usados en los textiles tradicionales de los Altos de Chiapas.

Dónde: Museo de Arte Moderno.

Maruch Sántiz Gómez. ¿Quién cuida las montañas? Exposición ı Foto: Cortesía del organizador

9. R3gla de tr3s. Obra de teatro físico y danza

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) presenta R3gla de tr3s, obra de teatro físico y danza que transforma la estética surrealista de René Magritte en una experiencia escénica viva, con funciones del 4 al 6 de septiembre, en el Teatro Raúl Flores Canelo. Atrapados entre lo real y lo ilusorio, una pareja atraviesa un laberinto de deseos, sombras y reflejos, donde se buscan, se confunden y se transforman en el otro. En un juego constante entre el control y la entrega, el amor y el desdoblamiento, sus cuerpos desafían la gravedad de lo cotidiano.

A través del movimiento, objetos, títeres y sombras, la pieza juega con la percepción y la identidad para sumergir al espectador en una poética visual que desafía la lógica y la apariencia. Es una obra que despliega un universo onírico donde lo visible es solo una puerta hacia lo desconocido.R3gla de tr3s se presentará del 4 al 6 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart. Los boletos tienen un costo de 150 pesos con promoción 2x1 los miércoles en la página cenart.comprarboletos.com y los viernes en taquilla.

R3gla de tr3s. Obra de teatro físico y danza ı Foto: Cortesía del organizador

10. Indecente. Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con Ana Kupfer, Yosi Bernstein e Ivonne Márquez, presentan Indecente, obra escrita por la reconocida dramaturga Paula Vogel, ganadora del Premio Pulitzer, bajo la dirección de Cristian Magaloni. Esta conmovedora y poderosa puesta en escena narra la historia de The God of Vengeance, la controvertida obra de Sholem Asch que marcó un antes y un después en la historia del teatro.

A través de una pequeña compañía judía, el público será testigo del recorrido de esta pieza desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su polémica presentación en Broadway —censurada por mostrar un beso entre dos mujeres— hasta sus últimas funciones en el ghetto de Lodz, en Polonia, durante la ocupación alemana. Con un equilibrio entre drama, música y momentos de gran emotividad, Indecente rinde homenaje a los artistas que arriesgaron todo por mantener viva la voz del arte frente a la adversidad. Más que un relato histórico, Indecente es una reflexión sobre las distintas formas de discriminación —sexual, religiosa y creativa— y, al mismo tiempo, una exaltación del valor, la esperanza y la magia del teatro como último refugio y fuerza del espíritu humano. Para esta nueva temporada, el elenco está conformado por: Alberto Lomnitz, Elizabeth Guindi, Ana Guzmán Quintero, Majo Pérez, Roberto Beck, César Chagolla, Jorge Lan, Federico Di Lorenzo y Manuel Gorka. La propuesta escénica se enriquece con música en vivo a cargo de Leo Soqui, Silvestre Villarruel, Cecilia Becerra, Itzel Conde y Francisco Verden.

Esta puesta en escena se presentará hasta el 28 de septiembre en el Teatro del Bosque Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, con funciones jueves, viernes y sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. La obra está recomendada para mayores de 15 años, tiene una duración aproximada de 120 minutos y el costo de entrada es de 150 pesos.

Indecente. Teatro ı Foto: Cortesía del organizador

11. Retratos intervenidos. Exposición

A través del retrato, podemos conocer una perspectiva única a destacados personajes, pero la obra adquiere otra dimensión cuando es intervenido por el mismo retratado. En el marco de la programación “Septiembre: Fotografía y cultura de paz” y su aniversario 75, el fotógrafo Rogelio Cuéllar presenta “Retratos intervenidos”, una muestra de su trabajo en la que se invitó a las personas retratadas por el fotógrafo a intervenir las obras con distintas técnicas. La inauguración de la muestra se realizará el sábado 6 de septiembre a las 12 horas en la Galería Santos Balmori de CASUL.

La muestra podrá visitarse hasta el 30 de septiembre en un horario de lunes a viernes de 10 a 19 horas y sábados de 10 a 14 horas. Entre los artistas que intervinieron sus Retratos están Vicente Rojo, Gabriel Macotela o Sandra Pani.Rogelio Cuéllar nació en la Ciudad de México en 1950. Los últimos 30 años su interés ha abarcado básicamente el retrato de creadores contemporáneos de México y algunos países en las disciplinas de literatura, artes plásticas, teatro y música. Actualmente ha integrado un acervo de negativos correspondientes a más de mil personajes nacidos entre 1900 y 1980. CASUL se reserva el derecho de admisión una vez alcanzado el cupo máximo. La Casa Universitaria del Libro se ubica en Orizaba 24, colonia Roma Norte, Ciudad de México.

Las actividades son de entrada libre.

Retratos intervenidos. Exposición ı Foto: Cortesía del organizador

12. Feria del Libro Independiente 2025

Si eres amante de la lectura y la música, la Feria del Libro Independiente 2025 es el evento ideal para ti. El histórico Multiforo Alicia reunirá a más de 20 escritores de distintos géneros y diversas editoriales independientes que llevarán a la feria su catálogo con diferentes títulos. No te pierdas este encuentro literario y descubre las nuevas voces de las letras mexicanas que están abriendo camino en la escena independiente.

Fecha: domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 13:00 horas .

Entrada libre

Lugar: Multiforo Alicia, Eligio Ancona 145, Santa María la Ribera.

Feria del Libro Independiente 2025 ı Foto: Cortesía del organizador

