Ana Covarrubias asume la presidencia del Colegio de México para el periodo 2025–2030.

La doctora Ana Covarrubias Velasco asumió la Presidencia del Colegio de México (COLMEX) para el periodo 2025-2030. El acto de la toma de posesión se realizó ayer en la sede de la institución, bajo la expectativa de que el próximo 8 de octubre el COLMEX arriba a los 85 años de su fundación: “no deja de sorprender cómo la idea de un hombre -Daniel Cosío Villegas- con una gran visión inició un proyecto que es actualmente una institución sólida y reconocida nacional e internacionalmente”, precisó la nueva rectora.

Ceremonia en que participaron las doctoras y doctores Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI); Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM; Silvia E. Giorguli Saucedo, presidenta saliente; y, Erika G. Pani Bano, representante de la Junta de Gobierno de COLMEX.

En su intervención ante la comunidad integrada por estudiantado, trabajadores y trabajadoras, así como profesorado, la doctora Ana Covarrubias expresó que “El Colegio ha retribuido a la sociedad mexicana y ha aportado al conocimiento universal. En un mundo complejo, hostil quizá, y en un México dinámico y cambiante, como cualquier otra institución de educación superior, se enfrentan grandes retos. En el pasado, supimos sortear adversidades, adecuarnos a circunstancias difíciles e incorporar nuevas temáticas y metodologías sin perder nuestra esencia: el gusto por el saber, el rigor analítico, la seriedad intelectual. Podremos hacerlo nuevamente”.

Con el nombramiento de la doctora Ana Covarrubias, el COLMEX reitera su vocación de pluralidad, pensamiento crítico y formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades. La nueva presidenta anunció que entre sus prioridades están la defensa del valor del conocimiento y la cultura, el análisis del impacto de las nuevas tecnologías en la investigación y la docencia –en especial la inteligencia artificial– así como la internacionalización de la institución.

Ana Covarrubias Velasco es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña; se ha especializado en política exterior de México y multilateralismo regional. Sobresale su trabajo sobre la relación México-Cuba. Ha publicado 11 libros y 42 capítulos de libro y artículos en revistas especializadas (Foro Internacional, Revista Mexicana de Política Exterior, International Journal y Bulletin of Latin American Research). Destacan sus libros: Cambio de siglo: la política exterior de la apertura económica y política y, en colaboración con Rafael Rojas, Caribe, tomo III de la colección Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010.

JVR