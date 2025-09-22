De cara a los 85 años de su fundación

Ana Covarrubias asume la presidencia del Colegio de México para el periodo 2025–2030

Con el nombramiento de Ana Covarrubias, el COLMEX reitera su vocación de pluralidad, pensamiento crítico y formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades

Por:
Carlos Olivares Baró

La doctora Ana Covarrubias Velasco asumió la Presidencia del Colegio de México (COLMEX) para el periodo 2025-2030. El acto de la toma de posesión se realizó ayer en la sede de la institución, bajo la expectativa de que el próximo 8 de octubre el COLMEX arriba a los 85 años de su fundación: “no deja de sorprender cómo la idea de un hombre -Daniel Cosío Villegas- con una gran visión inició un proyecto que es actualmente una institución sólida y reconocida nacional e internacionalmente”, precisó la nueva rectora.

Ceremonia en que participaron las doctoras y doctores Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI); Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM; Silvia E. Giorguli Saucedo, presidenta saliente; y, Erika G. Pani Bano, representante de la Junta de Gobierno de COLMEX.

En su intervención ante la comunidad integrada por estudiantado, trabajadores y trabajadoras, así como profesorado, la doctora Ana Covarrubias expresó que “El Colegio ha retribuido a la sociedad mexicana y ha aportado al conocimiento universal. En un mundo complejo, hostil quizá, y en un México dinámico y cambiante, como cualquier otra institución de educación superior, se enfrentan grandes retos. En el pasado, supimos sortear adversidades, adecuarnos a circunstancias difíciles e incorporar nuevas temáticas y metodologías sin perder nuestra esencia: el gusto por el saber, el rigor analítico, la seriedad intelectual. Podremos hacerlo nuevamente”.

Con el nombramiento de la doctora Ana Covarrubias, el COLMEX reitera su vocación de pluralidad, pensamiento crítico y formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades. La nueva presidenta anunció que entre sus prioridades están la defensa del valor del conocimiento y la cultura, el análisis del impacto de las nuevas tecnologías en la investigación y la docencia –en especial la inteligencia artificial– así como la internacionalización de la institución.

Ana Covarrubias Velasco es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña; se ha especializado en política exterior de México y multilateralismo regional. Sobresale su trabajo sobre la relación México-Cuba. Ha publicado 11 libros y 42 capítulos de libro y artículos en revistas especializadas (Foro Internacional, Revista Mexicana de Política Exterior, International Journal y Bulletin of Latin American Research). Destacan sus libros: Cambio de siglo: la política exterior de la apertura económica y política y, en colaboración con Rafael Rojas, Caribe, tomo III de la colección Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010.

Temas:
