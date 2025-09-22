José María Velasco, más allá del paisaje: Sus bocetos y apuntes, en el MUNAL

El Museo Nacional de Arte (Munal) expone, en un gabinete recién acondicionado, una mirada distinta sobre José María Velasco, uno de los artistas mexicanos más reconocidos por sus asombrosas y minuciosas pinturas de paisajes, proponiendo una nueva ruta para contemplarlo, ahora desde su labor científica y exploradora.

“El reto es tener otra perspectiva del artista, no quedarnos con el Velasco monumental, el de los grandes lienzos, sino mostrar la otra cara, el trabajo intelectual del maestro y por otra parte, y no menos relevante, su faceta científica”, explicó en entrevista para La Razón el curador de la muestra, Ramón Avendaño Esquivel.

Escultura para el estudio de la anatomía muscular. Fotos›Cortesía MUNAL y Armando Armenta

José María Velasco. Los apuntes del pintor reúne 50 piezas —entre óleos, bocetos, litografías, libros y una escultura— y está dividida en cuatro núcleos temáticos: Homo natura, Cazador de auroras, Entorno mexicano y Orígenes de la vida. Cada uno revela aspectos menos difundidos de Velasco: su interés por la anatomía humana, su observación de la botánica, su relación con la geología y su mirada hacia los cielos, las nubes, la luz y los fenómenos naturales que trascienden lo estrictamente pictórico.

Uno de los episodios científicos más interesantes se refiere al ajolote. Velasco publicó en 1879 un estudio titulado Descripción, metamorfosis y costumbres de una especie nueva del género Siredon, en el que documentó la transformación de ajolotes del lago de Santa Isabel y estableció datos sobre su metamorfosis. En investigaciones posteriores, esa especie fue nombrada Ambystoma velasci en su honor, por lo que en la exposición se exhiben bocetos que el maestro realizó sobre esta criatura.

También se muestran bocetos de las eras geológicas que Velasco desarrolló para el hoy Museo de Geología de la UNAM y que no se habían presentado al público desde hace tiempo, así como estudios anatómicos tempranos —incluyendo ejercicios de dibujo del cuerpo humano— que revelan sus lecciones con figuras como el doctor Manuel Carpio, y la influencia académica de su maestro, Eugenio Landesio.

Flora y fauna marina..., ca. 1906, óleo sobre cartón. Fotos›Cortesía MUNAL y Armando Armenta

Otro de los objetivos de José María Velasco. Los apuntes del pintor versa sobre la manera en que podemos comparar los paisajes que en ese entonces el artista mexicano retrataba, a cómo los podemos encontrar actualmente, con notables y profundas diferencias.

“Al ver los valles, al ver esos cielos de finales del siglo XIX, si los comparamos con los que tenemos ahora, encontraremos una gran brecha, la reflexión va hacia qué ha pasado con ese territorio y una llamada de atención para todos, porque finalmente todos participamos del cuidado del medio ambiente, reflexionar sobre ese territorio ideal que también Velasco pintó y que hoy dista mucho de lo que encontramos en el Valle de México”, comentó Avendaño Esquivel durante un recorrido por la muestra en el Munal.

Estudio de nubes, ca. 1880, óleo sobre papel. Fotos›Cortesía MUNAL y Armando Armenta

La exhibición, que se nutre en gran parte de piezas del acervo del propio recinto, pero también con obras que provienen del Museo Kaluz y de la Academia de San Carlos de la UNAM, se presenta luego de la histórica muestra José María Velasco: A View of Mexico, en la National Gallery de Londres, que representó la primera en este recinto dedicada a un artista latinoamericano.

Velasco dedicó trece años a la comprensión de la metamorfosis de los famosos ajolotes, como muestra esta litografía. Fotos›Cortesía MUNAL y Armando Armenta

Para el curador Ramón Avendaño Esquivel, Velasco continúa vigente y sigue siendo un gran referente si pensamos en el paisajismo en México, pues “es indudable que impactó también a todas las generaciones que vinieron detrás de él, así como a los que incluso los artistas actuales que se siguen maravillando de estudiar estas composiciones y crear nuevas perspectivas”, dijo.

José María Velasco. Los apuntes del pintor estará abierta al público hasta el 12 de abril de 2026, en el Gabinete del siglo XIX, cuyas paredes y techos fueron recientemente remodelados a propósito de la exposición.

Lumen in coelo, (Luz en el cielo) 1892, óleo sobre tela. Fotos›Cortesía MUNAL y Armando Armenta

JOSÉ MARÍA VELASCO. LOS APUNTES DEL PINTOR

Cuándo: Hasta el 12 de abril del 2026

Dónde: Museo Nacional de Arte (Munal), Tacuba 8, Centro Histórico

Horario: Martes a domingo, 10:00 a 18:00 horas