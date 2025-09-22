Wim Vandekeybus regresa a México con VOID, espectáculo que invita a explorar lo ‘anormal’

El reconocido coreógrafo belga Wim Vandekeybus y su compañía Última Vez regresan a México con VOID (Vacío), su más reciente creación dancística que surge de la colaboración con seis bailarines de Italia, Bélgica, Hong Kong, Alemania, Suecia y Francia.

En VOID, Vandekeybus da protagonismo a los personajes marginados, que se desvían de las normas sociales. La obra combina escenografía minimalista, danza contemporánea y teatro físico, con la interacción entre sonido y silencio, destacó Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Encuentro de seis bailarines provenientes de Italia, Bélgica, Hong Kong, Alemania, Suecia y Francia. ı Foto: INBAL

Según Wim Vandekeybus, “la sociedad a menudo nos condiciona a seguir una delgada línea de normalidad, etiquetando cualquier cosa fuera de ella como anormal. Sin embargo, la inconsciencia y los aspectos impredecibles de nuestro trabajo son vitales. Esta creación celebra a esos personajes marginados y la inusual admisión de otros a sus mundos interiores”.

Con la banda sonora del compositor belga Arthur Brouns, que fusiona elementos del jazz neoyorquino y temas de Lander Gyselinck, la pieza busca que el público conecte con la imaginación y reconozca el elemento “anormal” que llevan dentro.

“A menudo pensamos que el espacio vacío carece de significado, pero no es así; para mí, el vacío es una falta de normalidad y en ese vacío reside un enorme potencial. En VOID, el espacio se manipula para que el público imagine las infinitas posibilidades que pueden nacer de él”, explica Vandekeybus.

VOID tendrá dos únicas funciones: el lunes 29 y martes 30 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto o en línea a través de este enlace.

