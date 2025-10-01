Circuito Cervantino presenta The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en Bellas Artes.

La Sala Principal del Palacio de Bellas Artes recibe a The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, de Alemania, el próximo jueves 16 de octubre de 2025, a las 20 h, como parte del Circuito Cervantino de la 53 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Considerada una de las agrupaciones de más prestigio en el mundo y reconocida por su estilo único, The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen se presentará bajo la dirección del violinista y director de orquesta italiano, Riccardo Minasi, quien ha trabajado con orquestas de renombre mundial, como la Filarmónica de Berlín.

El ensamble compartirá el escenario con el violinista canadiense JamesEhnes –a quien se le reconoce por su virtuosismo y musicalidad– en la interpretación del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 61, de Ludwig van Beethoven. El programa se complementa con las obras: Obertura en Do mayor, Op. 170, “en estilo italiano”, de Franz Schubert, y la Sinfonía n.° 4 en La mayor, Op. 90, de Felix Mendelssohn.

La orquesta tendrá una presentación previa el 14 de octubre, a las 21 h, en el Teatro Juárez, de la ciudad de Guanajuato, durante el 53 FIC.

Desde 2004, bajo la dirección de Paavo Järvi, The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen se consolida como una de las orquestas más destacadas de su generación. Su Proyecto Beethoven fue aclamado de manera internacional por el público y la crítica, con interpretaciones que se consideran una referencia.

También, desarrolló programas que se centran en la obra de Brahms, Haydn y Schumann. Su primer álbum sobre dicho repertorio fue galardonado como Orquesta del Año por la revista musical Gramophone en 2023, además de recibir el premio Echo/ Opus Klassik 2024.

Ha colaborado con destacados solistas y realizó una residencia en el Festival de Música de Rheingau en 2019, año en que recibió el Premio de Música de Rheingau. Desde 2022, Tarmo Peltokoski se desempeña como el Principal Director Invitado.

La presentación de The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en el Teatro Juárez y en el Palacio de Bellas Artes estará a cargo de Riccardo Minasi, violinista italiano que, desde 2022, funge como director invitado del Ensemble Resonanz en Hamburgo, también, es responsable artístico de la Orquesta La Scintilla en Zúrich y titular de la dirección musical del Teatro Carlo Felice en Génova.

En la temporada 2024-2025, Minasi debutó con la Orquesta Real del Concertgebouw y la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. Además, participó en el Festival de Ópera de Glyndebourne y el Palau de les ArtsReina Sofía.

A su vez, el violinista canadiense James Ehnes ha tocado con orquestas como la Royal Concertgebouw y la Filarmónica de Londres. Comenzó en su instrumento a los cinco años, lo que le permitió desarrollar gran habilidad y virtuosismo que le han significado numerosos premios, entre ellos dos Grammy y tres Gramophone.

Los boletos para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y a través de Ticketmaster.

