Invita a recorrer el Centro Histórico con una nueva mirada

La escritora Ana Lilia Cepeda es una apasionada del Centro Histórico y de sus edificios, pero también de las historias que guardan estas construcciones. Por eso, durante dos años emprendió una investigación para contar lo que han vivido esos inmuebles que han sido testigos de diversos hechos que han cambiado el rumbo del país. El resultado es el libro A donde te lleve el tiempo (Grijalbo, 2025), novela ganadora del Premio Novela Histórica Claustro-Grijalbo.

En la obra sigue la vida de una joven llamada Natalia, quien es granicera, es decir, tiene el poder de viajar en el tiempo, pero también de mantener conversaciones con el abandonado busto de la Victoria Alada que se cayó durante el sismo de 1957 y el cual ahora está en el edificio que alberga el Archivo Histórico de la Ciudad de México. A través de la fantasía va entretejiendo historias que han ocurrido en la capital del país, pero que han tenido repercusión nacional.

“Me dejé llevar como lo hiciera cualquier peatón en el Centro Histórico; vas caminando y ves el edificio de la antigua joyería de La Esmeralda, te lleva a la época de Porfirio Díaz, pero si caminas un poquito más, te encuentras el Templo de La Profesa; si entras, te puedes imaginar y ver a losconspiradores de la Independencia, porque ahí estuvieron. De pronto, si te vas más hacia delante del tiempo, puedes compartir la angustia que se vivió durante la Guerra Cristera o presenciar una boda en el siglo XX. Hay muchas historias entrelazadas”, explicó en entrevista con La Razón la escritora Ana Lilia Cepeda.

La autora, quien coordinó la rehabilitación de la Casa Rivas Mercado, se adentró en la historia de cada uno de estos edificios que se fue encontrando durante su investigación, desde el primer hospital para mujeres dementes en Donceles, donde estuvieron féminas que no padecían ninguna enfermedad, pero fueron llevadas por su padre o marido, hasta el Teatro Esperanza Iris para contar la apasionada historia de la actriz y cantante, y la sede antigua de la Cámara de Diputados, como pretexto para abordar cómo las mujeres comenzaron a votar.

LA NOVELA histórica es un antídoto contra el olvido, por eso me gusta tanto. Lo que hago con mi libro es recrear y darle vida a esos personajes y época de la historia de México ANA LILIA CEPEDA Escritora



“Al encontrarme con la Victoria Alada, al salir, lo primero que vi cuando salí fue Donceles; ahí está el primer hospital para mujeres dementes, que guarda una historia conmovedora: cómo una familia comienza a acoger a otras mujeres. Me metí a investigar y me encontré con unas historias de terror, un marido despechado o un padre enfurecido; iban a dejarlas ahí, el que pone orden es Porfirio Díaz, es el que legisla sobre el tema…

“Hay una diversidad de temas; me fui a varias épocas de la historia de México, investigué la vida cotidiana, cómo se vestían. Lo contemporáneo también es real, es importante dejar testimonio de la historia contemporánea”, comentó.

En A donde te lleve el tiempo, también hay referencias a la austeridad republicana que impuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador y también se alude a la propuesta de Xóchitl Gálvez para crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que finalmente sí se concibió por decreto presidencial en 2018. Sólo que en la novela se agrega la idea de construir su sede al lado del Templo Mayor.

Para Ana Lilia Cepeda, este recorrido histórico a través de las edificaciones es una invitación para que las personas se acerquen a esta zona de la capital del país con una nueva mirada, pero que también sepan su importancia y la defiendan.

“Quiero que recorran el Centro histórico con otra mirada. Alguien que lo conoce lo va a defender, lo va a cuidar; ésa es la idea… Es una invitación a los que no lo conocen y a quienes lo conocemos, de amarlo más, de profundizar y cuidarlo, defenderlo. Es la única manera de que mantengamos este centro tan magnífico”, dijo.

Mil 500 edificios históricos tiene el Centro Histórico de la CDMX

Ana Lilia Cepeda señaló que es importante que se siga cuidando el Centro Histórico y que pueda liberarse del comercio informal que lo ha invadido.

“Vale la pena tenerlo despejado, lo más libre para el disfrute de todos, para que pueda tener viabilidad económica con los comercios establecidos que con gran esfuerzo se mantienen en el centro. Vale la pena apoyarlos, porque es lo que sostiene a cualquier centro histórico. Vale la pena tener liberadas sus calles, sus plazas, la Alameda, el Zócalo”, concluyó la escritora Ana Lilia Cepeda.