Marta Eguilior denuncia auge de la censura en arte

Marta Eguilior (de pie) y la soprano Rosario Aguilar, durante un ensayo de la ópera.

Mediante el realismo mágico y la historia de una cantante de ópera que pierde la voz, Marta Eguilior aborda la censura en el arte, en la ópera La muerte de los espermatozoides de un forense de metro sesenta, cuya primera versión, antes del estreno mundial en Argentina, se presentará hoy en el Centro Cultural España de México, a las 19:00 horas con entrada libre.

Inicia con el personaje Analía (Rosario Aguilar), una soprano que durante un recital, al pegar un agudo, se le suelta una cuerda vocal y acaba hospitalizada. Cuando está internada, comienza a vivir una serie de situaciones que transitan entre lo real y lo que es producto de sus alucinaciones.

“Habla de la pérdida de libertad. Vivimos un momento desgraciadamente en el que los artistas no podemos alzar la voz; hay pocos lugares en los que podamos realizar nuestros espectáculos sin que haya censura.

“México me parece que está en un momento buenísimo, hay mucha vanguardia y público muy abierto para recibirla, pero en otros lugares no. Vengo de España y la mayor parte de los lugares que están empezando a vetar, censurar, querer cosas más clásicas; es el auge también de la derecha que estamos padeciendo en Europa”, dijo a La Razón Marta Eguilior, quien escribió el libreto y está a cargo de la dirección de esta ópera con música de Enrique Dunn.

Dijo que su ópera es “muy vanguardista, un texto muy poético. Es un poema como un monólogo”.

Marta Eguilior compartió que en escena, el público verá a coristas con máscaras con espermatozoides estampados, diseñadas ex profeso para esta ópera, las cuales evocan a la lucha libre; también habrá un títere que será una especie de alter ego de Analía, cuya elaboración se inspiró en la cartonería típica de nuestro país.

“El títere encarna a la propia cantante”, añadió la directora de escena.

La muerte de los espermatozoides…

Cuándo: 21 de noviembre

Dónde: Centro Cultural España de México

Horario: 19:00 horas