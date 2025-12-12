El Cervantes recibe legado de Rosario Castellanos

Ciro Murayama, ayer, al introducir el legado en la Caja de las Letras.

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en España, recibió ayer el legado in memoriam de la poeta y escritora mexicana Rosario Castellanos, como una manera de honrarla a 100 años de su nacimiento. Recibió un álbum —que entregó su hijo Gabriel Guerra— con 24 fotografías, entre ellas una de la autora trabajando junto a Juan Rulfo y José Emilio Pacheco, además de primeras ediciones de su obra, incluida Balún Canán, publicada por el Fondo de Cultura Económica y dedicada a Emilio Carballido.

“Recibimos uno de los grandes nombres de la cultura de nuestra comunidad, de la cultura en castellano, que es una de las grandes narradoras. Hay quien dice que le abrió las puertas al boom y, desde luego, es una de las grandes poetas que nos ha ayudado a desmontar la retórica en la poesía contemporánea”, expresó Luis Carlos García Montero, director del Instituto Cervantes.

El también poeta dijo que la autora “fue un referente del feminismo y de la literatura del mundo indígena y nos enseñó que muchas veces el poder establece los discursos de sus víctimas”.

El Tip: La jornada dedicada a la poeta culminó con la proyección de Los adioses, de Natalia Beristáin, que se basa en la vida de la escritora. Karina Gidi la interpretó en el filme.

Por su parte, Gabriel Guerra, hijo de la escritora, expresó su deseo de que “este archivo se vaya enriqueciendo”.

Por parte de la UNAM se entregaron primeras ediciones de Ciudad Real, primer libro de cuentos; Mujer que sabe latín, dedicada al filósofo español del exilio Luis Villoro; y El mar y sus pescaditos, cuyos originales fueron recibidos dos días antes de su fallecimiento, en 1974. También la compilación Cartas a Ricardo, de 1974, con prólogo de Elena Poniatowska.