Antonio Zúñiga, director de El Helénico, reclama que no le pregunten de “sus logros”

Durante una entrevista con La Razón, Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, reclamó que no se le había hecho ninguna pregunta sobre sus logros en 2025. Durante la conversación telefónica que sostuvo, reiteró constantemente que quería que le preguntaran sobre el trabajo realizado durante este año, hasta el punto de decir: “Yo no he escuchado ninguna pregunta de los logros”.

La Razón: De la programación de 2026, ¿Cuáles serán los ejes y qué puestas en escena verá el público?

Antonio Zúñiga: Pensé que me iban a preguntar de lo que hicimos.

LR: Sí, también. Y de lo que se ha hecho en estos más de seis años.

AZ: Me estoy saliendo, porque estaba desayunando. Ahora sí ya. En realidad, nosotros tenemos un eje muy definido que está en nuestra convocatoria. Este año tuvimos más de 600 funciones en nuestros tres teatros del Centro Cultural Helénico y pudimos recibir un número muy destacado de compañías que se presentan. Lo principal es que el Helénico es un puente para que las compañías independientes de teatro se presenten en nuestros escenarios y puedan buscar durante todo el año temporadas firmes y consecutivas de lo mejor del teatro nacional; tenemos para niños, incluyente, diverso. Nuestros festivales, el teatro contemporáneo, el teatro que se presenta en el foro grande. Es un teatro de calidad con figuras de la actuación y dirección bien curadas y seleccionadas.

LR: ¿Cuáles son algunos montajes que verá el público?

AZ: Mire, me va a hacer leer como si fuera yo perico. (Acto seguido leyó un texto de las propuestas escénicas; entre estas, Mr. Gwyn, Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo y Moby Dick).

LR: Para el próximo año, ¿Cuál va a ser el presupuesto?

AZ: Como no me ha hecho preguntas de las que me parece importante que podamos contestar, le voy a decir: El Centro Cultural Helénico, creo que uno de sus logros más importantes de este año es que la Secretaría de Cultura reestructuró el reglamento interior de Cultura. El Centro Cultural Helénico queda bajo la Dirección General de Circuitos y Festivales… Le está dando al Helénico las posibilidades y facultades de poderse vincular con cada vez más estados… Me parece muy importante que se pueda dar más ampliamente en este año 2026. Sí, con el presupuesto suficiente para poder vincularnos con todos los estados. El presupuesto con el que vamos a contar tiene como base el del año pasado.

LR: ¿Cuál fue el presupuesto?

AZ: Pues ahí échele ojo, búsquelo.

LR: Claro, lo busco, aunque usted es funcionario público y tendría que brindar esa información. Porque, entonces, no tiene sentido hacer una entrevista si usted no va a responder o desea responder las preguntas que usted quisiera que se le hagan.

AZ: Es que usted tiene que hacer su trabajo.

LR: Hago mi trabajo. Y si usted tiene un discurso (interrumpe).

AZ: Esa información es pública y, si usted es periodista, se mete a Google, le pregunta a Google y le va a decir cuánto fue el presupuesto que tuvimos el año pasado. Y que es la base del presupuesto que vamos a tener este año. Le estoy dando la información concreta.

LR: Si usted es funcionario, tendría que tener esa cifra.

AZ: Estoy haciendo mi trabajo perfectamente bien, estoy diciéndole con mucha educación, cortesía y respeto lo que usted me está preguntando. Le estoy diciendo que esa información es pública, que usted puede hacer su trabajo, investigarla, sin necesidad de darle el dato que obligadamente usted me quiere hacer decir.

LR: No se le está obligando.

AZ: ¿La entrevista es para que usted me regañe?

LR: La entrevista es para tener información, pero si usted de inicio me comenta que pensaba que yo le iba a preguntar otras cosas, entonces hay un problema.

AZ: No hay ningún problema. A mí me dijeron que íbamos a tener una entrevista para hablar de los logros del Centro Cultural Helénico y yo no he escuchado ninguna pregunta de los logros.

LR: La entrevista es sobre el trabajo de 2025 y lo que preparan para el siguiente año.