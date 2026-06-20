Rechazan “diversificar” Café-Bar Las Hormigas

La Casa del Poeta Ramón López Velarde, en el 105 aniversario luctuoso del bardo zacatecano, fue escenario de una protesta de poetas y escritores. Durante la movilización del viernes, los manifestantes incluso presentaron una obra de teatro en la calle para expresar su rechazo a que el Café Bar Las Hormigas reciba usos distintos a los literarios.

El Comité en Defensa del recinto denunció que, bajo el pretexto de “diversificar” los acercamientos a las artes para atraer “públicos heterogéneos”, la Secretaría de Cultura de la CDMX persiste en su intento de desvirtuar la esencia lírica del espacio.

El conflicto estalló el 4 de junio, cuando la Secretaría anunció la transformación del sitio en la Casa de las Palabras, pretendiendo instalar oficinas administrativas y el primer cabaret público de la ciudad. Ante la presión social, el miércoles, la dependencia emitió una respuesta donde aceptó restituir el nombre original de la institución, proteger el patrimonio bibliográfico y documental, y destituir a Andrés Carreño como director.

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A pesar de estos avances, la tensión se mantiene. En un comunicado difundido ayer, el Comité tachó de “inaceptable” la intención oficial de imponer actividades escénicas en un lugar dedicado exclusivamente a la poesía. Los manifestantes exigen garantizar la gratuidad total de Las Hormigas para presentaciones editoriales, rechazando que el lucro de un bar regular prevalezca sobre la creación artística.

La indignación creció tras el “albazo” del jueves, cuando la dependencia convocó a una mesa de diálogo con pocas horas de antelación y sin la presencia de su titular, Ana Francis Mor. Ante la falta de garantías, el Comité exige la creación de un Consejo Consultivo honorífico con representación del INBAL y el INAH para evitar decisiones arbitrarias. Los creadores también defienden la permanencia de la Revista Generación y su archivo, denunciando que las autoridades planean desalojarlos para construir camerinos. La Secretaría de Cultura de CDMX suspendió toda actividad hasta concluir el debate.