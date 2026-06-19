Acusan “albazo” en primer diálogo sobre Casa del Poeta

ENTRE RECLAMOS de “albazo” por convocar con pocas horas de antelación e inconformidad por la ausencia de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, transcurrió la primera mesa de diálogo para definir el futuro de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en la que vecinos, escritores y miembros de grupos dieron sus primeras propuestas; entre éstas, que la redacción y archivo de la Revista Generación sigan en el inmueble, la creación de un centro académico e incluir a poetas independientes. Además, se pidió definir una metodología para conocer cómo se iban a elegir las sugerencias.

“Es un albazo que con horas de anticipación se convoque a una mesa de diálogo”, expresó Armando Escandón, uno de los casi 30 creadores que se dieron cita ayer en la Casa del Poeta.

Por su parte, Emiliano Escoto, de la Revista Generación, hizo hincapié en que “es necesario que se instalen mecanismos claros, que no es un ejercicio de atole con el dedo. ¿Cuántos vamos a sobrevivir?, ¿el que más se aferre quedará? No nos están haciendo el favor escuchándonos, que quede claro”, expresó.

En lo anterior insistió la vecina de la Roma Mayela Delgadillo: “¿Cómo se van a procesar las propuestas? ¿Quién va a decidir qué se toma o qué no? ¿Quién lo va a decidir y bajo qué condiciones? Necesitamos reglamentos sobre cómo se operan casas como ésta y qué se puede hacer y qué no”, externó.

La mesa estuvo moderada por Edgardo Bermejo Mora y acudió en representación de la Secretaría de Cultura local Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. El primero hizo un llamado para aprovechar en definir cómo “ir construyendo una política pública para la difusión de la poesía y que ésta recupere la centralidad que tuvo”.

Insistió en que la voz del Comité en Defensa de la Casa del Poeta se incorpore en la próxima mesa, que prometieron se anunciaría con antelación. “Lo que esperamos es que acuda el Comité, que públicamente manifestó que no podría venir. Son los interlocutores fundamentales y sin su voz y su participación, este foro de consulta quedaría incompleto”, dijo el representante.

Por su parte, Jesús Galindo Calderón anunció que las actividades programadas en la Casa del Poeta, incluida la de hoy de la Cátedra Permanente López Velarde, se suspenden hasta que culminen las mesas de diálogo y la definición de la programación. Tampoco se nombrará al nuevo coordinador o coordinadora hasta que finalice este proceso. Dijo que en las próximas mesas se prevé la asistencia de Ana Francis Mor, aunque advirtió que dependería de la agenda de la titular de Cultura local.