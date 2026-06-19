El proyecto Colores Rotos está centrado en grupos de danza tradicional que conservan costumbres provenientes de estados como Morelos, Oaxaca y Jalisco.

La migración suele contarse a través de cifras, políticas y fronteras. Daniela Name prefiere hacerlo desde los rostros, las cocinas y las pistas de baile. Su trabajo fotográfico se ha concentrado en documentar cómo las personas conservan sus raíces cuando construyen una vida lejos de su lugar de origen y cómo esas tradiciones inevitablemente cambian con el paso del tiempo.

“Me enfoco mucho en temas de identidad, de migración, pero también de transformación”, explica la fotógrafa mexicana, quien ha encontrado en la historia de su propia familia el punto de partida de gran parte de su obra.

Sus abuelos emigraron desde Siria y Líbano hacia México y esa experiencia terminó por marcar varias generaciones. Aunque nació en territorio mexicano y creció rodeada de costumbres nacionales, también heredó las prácticas culturales que llegaron con aquella comunidad árabe.

Daniela Name captura las raíces que cruzan fronteras ı Foto: Cortesía

“Los temas de migración me interesan porque son mi historia. Yo crecí en México toda mi vida, pero al mismo tiempo con todas las tradiciones que trajeron las comunidades árabes”, relata.

Esa dualidad se convirtió en el corazón de Las Primas, una serie documental que retrata a las mujeres de su familia materna. Las protagonistas son inmigrantes sirias establecidas en México que encontraron en la cocina un espacio para preservar la memoria colectiva mientras impulsan una organización que recauda recursos mediante la venta de comida tradicional.

Para Name, los alimentos son mucho más que una expresión gastronómica. “La comida se vuelve un factor muy importante cuando las tradiciones se mueven”, señala.

Las fotografías muestran cocinas llenas de actividad, pero también revelan los códigos culturales que acompañan a las mujeres dentro de una estructura familiar tradicional. Durante las sesiones descubrió que sus familiares preparaban cuidadosamente cada detalle antes de ser retratadas, una acción que terminó reflejando las expectativas sociales que cargan sobre sus hombros.

'Las Primas' de Daniela Name ı Foto: Cortesía

La búsqueda sobre identidad continuó años después en Estados Unidos. Al mudarse a Nueva York para estudiar fotografía documental, decidió acercarse a las comunidades mexicanas que mantienen vivas distintas expresiones culturales lejos de casa.

Así nació Colores Rotos, proyecto desarrollado entre 2024 y 2025 y centrado en grupos de danza tradicional que conservan costumbres provenientes de estados como Morelos, Oaxaca y Jalisco.

“Cuando sales de tu país, las tradiciones permanecen, pero se transforman”, afirma.

Lo que más llamó su atención fue observar a jóvenes nacidos en Estados Unidos que siguen participando en celebraciones heredadas de sus padres y abuelos mexicanos.

“Algunos crecieron aquí, hablan principalmente inglés y tienen una formación distinta, pero aun así quieren conservar estas tradiciones”, comenta.

La artista encontró en esos grupos una representación clara de los procesos de adaptación cultural. No se trata de reproducir exactamente las costumbres originales, sino de reinterpretarlas en un contexto completamente diferente.

'Colores Rotos' de Daniela Name ı Foto: Especial

“Me interesa ver qué es lo que tenemos tan arraigado y qué es lo que aprendemos de nuestras familias”, explica.

Para reforzar esa idea, la fotógrafa interviene parte de las imágenes mediante escaneos y collages. El resultado son fotografías fragmentadas que funcionan como una metáfora visual de la experiencia migrante: elementos que permanecen intactos mientras otros cambian de forma inevitable.

En ambos proyectos existe una misma pregunta de fondo: qué ocurre con la identidad cuando atraviesa una frontera. A través de mujeres sirias que conservan recetas familiares o jóvenes mexicanos que bailan lejos de su país de origen, Daniela Name documenta la capacidad de las culturas para adaptarse sin desaparecer.

Su lente no busca retratar la nostalgia, sino la evolución. Porque para ella las tradiciones no son piezas de museo; son organismos vivos que viajan, se transforman y encuentran nuevas maneras de sobrevivir.

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