Lista, tras gran desafío, la versión completa de ÁNGELES DE AMÉRICA

Traer por primera vez la versión completa de Ángeles de América, la multipremiada obra del dramaturgo estadounidense Tony Kushner y ganadora del Pulitzer y los Tony, ha sido todo un desafío, pues “son casi siete horas de ficción y más de 40 escenas. Ha sido mucho trabajo y esfuerzo”, compartió en entrevista con La Razón Cristian Magaloni, director de esta producción que se estrena hoy en el Teatro Helénico.

Compuesta por dos partes, El milenio se aproxima y Perestroika, la historia se sitúa en Nueva York de 1985, en plena crisis del VIH/sida y durante los años del gobierno de Ronald Reagan. La primera aborda la vida de Prior Walter, quien recibe un diagnóstico de la enfermedad que cambia por completo su vida: su salud se deteriora y su pareja lo abandona, mientras el resto de los personajes lidia con conflictos relacionados con la fe, la identidad, el deseo y la culpa. Y la segunda, las consecuencias de esos acontecimientos adquieren otra dimensión, una oscuridad mucho más profunda.

El Dato: EL ELENCO está conformado por los actores: Enrique Arreola, Carolina Politi, Vicky Araico, Pablo Marín, Assira Abatte, Aldo Guerra, Jesús Delgado y Lucio Giménez Cacho. Cristian Magaloni consideró que los temas reflejados en la puesta en escena tienen paralelismos con la realidad actual.

“Es superpertinente la obra en ese sentido. Hay todo un discurso sobre la migración, lo cual estamos viviendo ahorita con Estados Unidos. Hay un solo personaje que es real en la obra, Roy Cohn, abogado que fue asistente de Joseph McCarthy y que fue también muy cercano a Donald Trump (fue su mentor y asesor legal). A través de la obra vemos de qué mundo nació el presidente de Estados Unidos. Está ahí presente ese corazón republicano duro, conservador, ultraconservador más bien, que está muy bien retratado en la obra”, comentó.

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Para el director del montaje, es un retroceso a lo que fue la época de Reagan. “Es justamente el regreso a esa época lo que vivimos con Trump y su política exterior; ya están mencionados los conflictos con Irán, los de Medio Oriente, Palestina. Ya estaba todo eso en la boca de Reagan en los años 80”, dijo.

Cristian Magaloni también destacó cómo esta obra también marcó una nueva manera de abordar en las ficciones el VIH/sida.

“Es una obra que marca el inicio de ver el VIH en la ficción desde otra forma, donde el personaje sobrevive y vive, porque hasta ese momento todo el personaje que representaba a una persona con VIH moría. Es una obra que no habla exclusivamente de eso, pero aborda también cómo tratamos el género, cómo tratamos nuestra homosexualidad.

“Creo que lo que vive el personaje central es una lucha también contra su propia homofobia internalizada y descubrir cómo se puede librar de eso, de cómo se concibe a sí mismo más plenamente en este mundo. También honra todo lo que pasó en esa época, pone a las enfermeras que fueron pie de batalla contra el VIH en esa época y las convierte en ángeles. Es saber de dónde venimos y dónde iniciar nuestras batallas y que hay que seguir luchándolas”, externó.

Dijo que en Ángeles en América, que también se adaptó a una miniserie con gran éxito, buscó reflejar esas “identidades férreas que no podemos soltar y que en algún momento se fueran rompiendo y transformando para poder abordar de lo que habla la obra, que es aventarnos a crear nuevas maneras de vivir. El montaje busca que algo muy sólido o que lo creemos así, se rompa y se transforme”.

Cristian Magaloni contó que, la primera parte hay incluso momentos divertidos, en la segunda, las cosas “comienzan a enloquecer y se van a otro tono”.

ÁNGELES DE AMÉRICA

CUÁNDO: del 19 de junio al 12 de julio

DÓNDE: Teatro Helénico

HORARIOS: Parte I los viernes a las 20:00 horas y domingos a las 13:00 horas, con una única función el sábado 20 de junio a las 19:00 horas, mientras que la Parte II, los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas (con excepción 20 de junio).

LOCALIDADES: $750 en planta baja y de $525 en planta alta