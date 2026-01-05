Paquito D’Rivera: Este disco es una celebración de mis influencias musicales

El compositor, arreglista, saxofonista, director, clarinetista y escritor cubano-estadounidense Paquito D’Rivera (Marianao, La Habana, Cuba, 1948) es una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Ahora sorprende con La fleur de cayenne (Sunnyside Records, 2025): álbum grabado en España acompañado por la Madrid-New York Connection Band en un despliegue de índices jazzísticos, música clásica y ritmos caribeños. Ocho temas con composiciones propias, de Bebo Valdés, Pepe Rivero, Carlos Aguirre, Ernesto Lecuona y Ennio Morricone.

“Este disco es una celebración de todas las influencias musicales que han marcado mi vida. Siempre he dicho que la música no tiene fronteras, este álbum es un reflejo de esa afirmación. La fleur de cayenne, así en francés, tiene un poco de remembranza: esa flor, en Cuba se llama Mar Pacífico, recuerdo que mi padre la sembraba en un pequeño jardín de la casa de mi infancia. Tema de mi autoría que da inicio al disco: joropo con trazos de jazz”, expresó el reconocido saxofonista Paquito D’Rivera en entrevista con La Razón.

El Dato: Su carrera como solista incluye más de 40 álbumes, tres agrupaciones de prestigio mundial y colaboraciones con figuras como Yo-Yo Ma, Dizzy Gillespie y Bebo Valdés.

¿Reafirmación de su predilección por la música venezolana en el tema compuesto por usted? Venezuela es un país de fuerte tradición musical, tengo un desbordado amor por su música, la cual llevo en el corazón, antes viajaba cada año allá, me encantaba por las sorpresas melodiosas que descubría. Esa pieza es un modesto tributo al joropo venezolano, que me ha fascinado durante muchos años.

¿Álbum con una sonoridad novedosa? Lo grabé acompañado por un grupo de instrumentistas cubanos excepcionales (bajo, batería, percusiones) encabezados por el pianista Pepe Rivero. Asimismo, se integra el vibrafonista colombiano Sebastián Laverde: no grababa con vibráfono desde mis días con Dave Samuels en el Caribbean Jazz Project en los 90. Sí, el disco despliega una sonoridad diferente a mis otros trabajos con un arrojo muy especial.

16 premios Grammy y Latin Grammy ha ganado el instrumentista

¿Homenaje y recordación al pianista Bebo Valdés? Incluimos la pieza “Miriam”, que él compuso para su hija, esta vez con un arreglo moderno de la compositora cubana Camila Cortina. Es un tema muy hermoso, muy íntimo, con ciertos trazos de bolero y jazz.

¿Dos composiciones del cubano Ernesto Lecuona? Lecuona, figura señera de la música cubana. Pianista clave a quien admiro con devoción. “Ante el Escorial” y “A la antigua” le dan al álbum un toque de nostalgia de emociones encontradas en una instrumentación que recrea elementos españoles y de la danza afrocubana.

¿Resonancia trazada en un arrojado eclecticismo? Se fusionan sutiles fragores del punto cubano en “Paq-Man in La Pampa”, trazos bop en “Vals Venezolano” o retumbos rioplatenses en “Milonga Gris”.

¿Colofón nostálgico con “Cinema Paradiso”? Pieza nostálgica y emotiva del gran Ennio Morricone de la cinta homónima. Arreglo del pianista Pepe Rivero donde la armónica del invitado especial, el español Antonio Serrano, le da una configuración magistral de sugestivo aroma mediterráneo.

¿Disco nominado al Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino? Mira, como decía Bebo Valdés, “La pesadilla termina cuando comienza la música”, después uno no sabe qué va a suceder. Me satisface esa nominación. Hay que esperar los dictámenes.

La Fleur de Cayenne ı Foto: Especial

La Fleur de Cayenne

Artista: Paquito D’Rivera & Madrid – New York Connection Band

Género: Jazz latino

Sello: Sunnyside Records, 2025

Danza y teatro llegan en enero a los teatros del IMSS

Las funciones comenzarán el próximo 9 de enero a las 11:00 horas en el Teatro Morelos, en la Gustavo A. Madero, con la obra Aliento, pulso, transformación, a cargo de la compañía Ajna Danza. Transformación en movimiento, que reflexiona sobre la dimensión del ser-cuerpo y la edad del cuerpo para la danza. También estará el 10 de este mismo mes a las 13:00 horas y el 11 a las 14:00 horas. Asimismo, el público podrá disfrutar de Los hombres del maíz, del Grupo Teatro del Vacío, un acercamiento contemporáneo sobre las leyendas del Popol Vuh, el 9, 10 y 11 de enero en el Teatro Isabela Corona, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:00, 17:00 y 16:00 horas, respectivamente. Los mismos días, pero en el Teatro Tepeyac Carmen Montejo, en la Gustavo A. Madero, estará Transitar lo efímero, de la compañía Malitzi Arte Escénico, entre otros más.

Danza y teatro llegan en enero a los teatros del IMSS ı Foto: Especial