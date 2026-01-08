Museo del Chopo alista gran retrospectiva de Nahum B. Zenil

Por primera vez se hará una “revisión crítica y profunda del trabajo” del artista mexicano Nahum B. Zenil (1947), considerado el mejor negrohumorista de la pintura nacional y quien en sus obras se ha puesto como protagonista para confrontarse con la imagen de un mártir, ángel o demonio, pero también para abordar temas como el erotismo masculino. Será el Museo Universitario del Chopo el que reciba el próximo 31 de enero la exposición Nahum B. Zenil. El límpido espejo de mis ojos, que incluirá obras tempranas de su autoría que pocas veces se han exhibido, adelantaron a La Razón Sol Henaro, directora del recinto, y la curadora Karol Wolley.

“Es una exposición retrospectiva, que busca plantear un panorama crítico de su obra a lo largo de casi 50 años de producción. Va a haber obras muy tempranas que se han exhibido una vez desde hace mucho tiempo y otras recientes”, compartió Sol Henaro, directora del Museo Universitario del Chopo.

El Dato. Entre las obras de Nahum B. Zenil se encuentran Adán, Espectro, Ánima y Néctar, entre otras más. Además, las series Crímenes.

La muestra reunirá más de 160 piezas, entre pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones y libros de artista, en los que Nahum B. Zenil explora el deseo, la identidad nacional, la espiritualidad y la historia.

“Es una exposición muy relevante, porque es la primera vez que se va a hacer una revisión crítica y realmente profunda del trabajo de este artista mexicano. Ha habido varias exhibiciones que reúnen su obra, pero no han regresado hacia sus obras más tempranas”, explicó.

Para este proyecto, Karol Wolley, Miguel López y Sol Henaro hicieron una amplia investigación.

La directora indicó que esta muestra será significativa, porque fue en el Museo Universitario del Chopo donde ella conoció la obra de Nahum B. Zenil, cuando solía ir a las Semanas Culturales Lésbica-Gay.

“Me parece muy afortunado que sea en este museo donde se vuelva a reunir su obra, un recinto que además ha sido casa de las libertades sexogenéricas. Es muy relevante ofrecer como un paneo de la producción, de la defensa del autorretrato y de la estética homosexual, si podemos nombrarla así, de representar el deseo homoerótico a través de la plasticidad”, detalló sobre la muestra que se podrá ver hasta el 30 de agosto.

Depresión (1994). Colección MARCO, Monterrey. ı Foto: Cortesía›Museo Universitario del Chopo

La exhibición contará con piezas, como Depresión y Doña soledad, provenientes del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

Este 2026, el Museo Universitario del Chopo también presentará una exposición colectiva de no objetualismos, “una práctica que sucedió a partir de la década de los 70 en América Latina y en México después formó una generación de artistas”, dijo Karol Wolley.

También detalló que preparan una muestra de Nour Bishouty, una artista palestina libanesa que reside en Canadá, quien está creando una pieza en video y un par de esculturas especialmente para el Museo Universitario del Chopo.

La creadora se ha destacado por conjugar el video, la escultura, las obras en papel, las imágenes digitales y la escritura. Se ha centrado en las lagunas de la memoria archivística y la producción occidental.

Nahum B. Zenil…

Cuándo: a partir del 31 de enero

Dónde: Museo Universitario del Chopo (Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera, CDMX)

Horarios: miércoles a domingo de 11:00 a 18:00 horas