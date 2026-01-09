Arte desde las mujeres y la fiebre mundialista, apuestas del MARCO en 2026

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) presentó ayer su programa expositivo para 2026, un año que estará marcado por exposiciones dedicadas a celebrar su 35 aniversario, proyectos interdisciplinarios y una agenda que une el contexto global y el local. La temporada iniciará con Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA, una magna muestra sobre los 50 años de ese acervo y que reúne 170 obras de más de 115 artistas latinoamericanos.

La exposición propone una lectura no cronológica a través de nodos temáticos que abordan la relación entre cuerpos y territorios, migración, abstracción y relatos omitidos por la historia del arte, sobre todo el de las mujeres.

“Es una exposición que en la balanza va hacia las artistas, pero no nada más hacia las reconocidas, sino a otras que no lo son tanto y que la colección FEMSA ha ido reuniendo a través de los años en pos de entender nuestra historia desde las ausencias de las mujeres”, explicó en conferencia de prensa Taiyana Pimentel, directora del MARCO.

El Dato: La muestra de la colección FEMSA se inaugurará el próximo 20 de marzo, mientras que la de Gabriel de la Mora, el 24 de abril.

La migración será otro de los temas clave en esta muestra y destacará por la participación del colectivo Torolab, que establece prácticas creativas desde el circuito fronterizo de Tijuana-San Diego. Raúl Cárdenas Osuna, su fundador, ha seguido los pasos de los migrantes y sus implicaciones sociales, arquitectónicas y visuales por varios lugares de EU.

Asimismo, la exhibición integrará un eje ambiental desde una perspectiva expandida, pues incluirá un programa culinario que será protagonista de la exposición, ampliando la experiencia museística más allá de las salas.

“Va a estar asociado a nuestro espacio de restaurante, pretende atraer a esta responsabilidad que tenemos hoy con las fuentes orgánicas de alimentación, con la recuperación de los tejidos alimenticios asociados a las culturas fundacionales”, comentó Taiyana Pimentel.

Joaquín Torres-García, Construcción en blanco y negro, 1931. Colección FEMSA. Crédito›Courtesy of the Estate of Joaquín Torres-García. Fotografía›Roberto Ortiz Giacomán

La muestra contará además con una curaduría única, diseñada especialmente para propiciar el encuentro y la conversación. “Cada uno de los nodos temáticos genera espacios que procuran convivencia, no únicamente consumo o enfrentamiento crítico hacia la obra, sino colectividades. La exposición no apela al silencio, apela a sonoridades respetuosas, de conversaciones, de debate a través de sus estructuras y operativos espaciales museográficos”, explicó la directora del recinto.

En paralelo, MARCO tendrá un papel activo durante la Copa Mundial de la FIFA, que celebrará cuatro partidos en Monterrey, con un programa musical especial en las Noches de Verano, además de islas de mediación y activaciones para públicos nacionales e internacionales.

“Imaginamos un diálogo entre la música de aquellos países que vienen a jugar a nuestro terreno con la música que generan nuestros sonideros que caracterizan la creación musical desde nuestro lugar, estamos hablando con algunos músicos interesados e interesantes de la avanzada regia para conceptualizar este proyecto”, detalló Pimentel, aunque, dijo, también espera dar más detalles conforme se acerque la fecha del partido inaugural.

La directora del MARCO enfatizó que este evento obliga al museo a ser una de esas caras de la globalización en el mundo. “Creo que el turismo llega a divertirse, a tener una fiesta deportiva, pero también lleva a buscar otros matices, entonces desde ese lugar MARCO va a ser una cara trascendental de esta ciudad. Los turistas que vengan, buscarán identificarse con algo de su cultura en esta ciudad y a la par conocer algo de la nuestra”, detalló.

Charles Eames, Ray Eames Elefante de madera contrachapada moldeada, 1945. ı Foto: Cortesía›Eames Institute, Petaluma, CA, EU

El programa expositivo de 2026 se completará con Gabriel de la Mora: La Petite Mort, una extensión de la presentación que se exhibe en el Museo Jumex de la Ciudad de México y que se centra en el uso de materialidades no convencionales; una exposición dedicada a Charles & Ray Eames, que explora su legado en el diseño y la cultura visual del siglo XX; y un proyecto comisionado a la artista mexicana Wendy Cabrera Rubio, enfocado en la migración, la memoria y los vínculos históricos entre México y Estados Unidos.