Ana Clavel gana Premio Mazatlán de Literatura

LA ESCRITORA MEXICANA Ana Clavel será distinguida con el Premio Mazatlán de Literatura 2026 por su obra titulada Autobiografía de la piel. Este prestigioso galardón, que cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se anunció oficialmente ayer, en el marco del Carnaval Internacional de Mazatlán, en Sinaloa.

El fallo del jurado, presentado por el periodista y ensayista Braulio Peralta, destacó que la novela ganadora se inscribe en una exploración constante del cuerpo, el erotismo y la intimidad. Peralta describió el libro de Ana Clavel como una obra híbrida y fragmentaria, donde convergen la novela, el ensayo y la poesía. En este texto, la piel funciona como una metáfora que “respira, siente y piensa”, abordando el erotismo femenino y los procesos de liberación de las mujeres desde una mirada singular y arriesgada dentro de la literatura mexicana.

El Tip: Otros títulos de la autora Ana Clavel son Fuera de escena (1984), Amorosos de atar (1992) y Paraísos trémulos (2002).

Ana Clavel es una escritora e investigadora, maestra en letras latinoamericanas por la UNAM, reconocida por su narrativa y ensayo sobre erotismo, deseo, género y transgresión. Ganó el

Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen

(1991). La ceremonia oficial de premiación se realizará durante la Velada de las Artes el 7 de febrero a las 20:00 horas, en el Teatro de las Artes de Mazatlán.