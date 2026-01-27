Interacciones con IA y diseño llegan al Franz Mayer

El Museo Franz Mayer celebra su 40 aniversario este año, con una agenda de exposiciones que busca reforzar sus lazos con distintas audiencias; sus propuestas incluyen desde revisiones de sus colecciones de arte popular, grabado y diseño, hasta una muestra sobre futbol y diseño, así como una que acercará a los visitantes a la IA mediante instalaciones inmersivas y estaciones interactivas.

El Dato: En septiembre, el museo albergará una exposición dedicada al 70 aniversario del World Press Photo, con una selección destacada.

“Nuestro mensaje del 40 aniversario tiene que ver con la fórmula que hemos seguido los últimos tres años: pensar este museo como una promesa de futuro, que la revisión de nuestras colecciones y acervos del pasado sea materia prima para construir mañana. Pensar en tecnología alemana histórica, con estos instrumentos de medida, mapas o libros, al mismo tiempo que estamos hablando de inteligencias artificiales y cómo se hacen virales ahora”, subrayó Giovana Jaspersen García, directora del museo, en conferencia de prensa al presentar el vasto programa que tendrán para este año.

ALEMANIA en la colección Franz Mayer. ı Foto: Museo Franz Mayer

Destacó que su propuesta de mirar hacia el futuro para construir nuevas audiencias ha dado resultados, pues en los tres años que ha estado al frente del recinto han pasado de tener 80 mil visitantes a registrar 350 mil.

En esa misma línea de ampliar sus audiencias, el museo ubicado en avenida Hidalgo 45, en el Centro Histórico, se sumará este año a la fiebre mundialista con una exposición dedicada a la indumentaria y al diseño que han dejado los nueve torneos mundiales que se han celebrado en América.

Futbol: Diseñando una pasión, curada por Kevin Moore, abrirá a finales de marzo y reunirá memorabilia, fotografías y una serie de objetos utilizados por destacados futbolistas, desde Hugo Sánchez, Pelé y Diego Armando Maradona, hasta Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Parte de la muestra de futbol . ı Foto: Museo Franz Mayer

“Recordaremos cada uno de los mundiales, los ganadores, los diseños, el trabajo que se hace de gráfica, de estadios, de indumentaria, tratando de ir a los procesos; queremos mostrar a esas personas que están detrás de los procesos de diseño para que logremos entender las copas mundiales que hemos tenido en América”, comentó Jaspersen García.

Otra de las exposiciones destacadas será la colaboración con el Barbican Centre de Londres, que trae a México la exposición IA: Más allá de lo humano, conformada por instalaciones inmersivas y estaciones interactivas, mediante las cuales el público podrá reflexionar en torno a cómo los humanos interactuamos con la Inteligencia Artificial y cómo está transformando los procesos creativos en el arte, el diseño y la cultura contemporánea.

Jaspersen García dijo que esta muestra itinerante permitirá revisar la historia y evolución de las inteligencias artificiales para “hacer inferencias y defensas del sector cultural y creativo”: “Qué cosas sí puede o no hacer una máquina, cómo podemos separar la funcionalidad o las cosas que nos pueden generar muchísimo asombro o estremecer”, comentó.

Obra textil del artista inglés Grayson Perry. ı Foto: Museo Franz Mayer

Además, el museo alista exposiciones en las que revisará sus colecciones con nuevas lecturas. Es el caso de Alemania en la Colección Franz Mayer, con la que conmemorará su 40 aniversario y rendirá homenaje a su fundador. La muestra se montará en sus salas permanentes y consistirá en una selección de 300 piezas reunidas por Franz Mayer durante la primera mitad del siglo XX en la actual Alemania, como papeleras, objetos de platería y libros incunables, como un ejemplar de la Crónica de Núremberg de Hartmann Schedel, del año 1493.