David Toscana recibe el Premio Alfaguara de Novela 2026

El narrador mexicano David Toscana (Monterrey, 1961) gana la XXIX edición del Premio Alfaguara de Novela 2026 con la obra El ejército ciego en una dictaminación por mayoría de un jurado presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi —Premio Alfaguara de novela en 2018 por Una novela criminal— y conformado además por la escritora argentina Agustina Bazterrica; la escritora mexicana Brenda Navarro; la scout y programadora cultural Camila Enrich; el periodista y director del programa Página Dos, de RTVE, junto a Óscar López, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz, pero sin voto).

“A partir de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15 mil soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia. Narrada en primera persona por Kozaro, la novela adquiere un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro. Una gran épica de los vencidos”, suscribe el acta dictaminadora del jurado.

El Dato: David Toscana es el escritor mexicano más traducido después de Alfonso Reyes, con su obra disponible en más de 15 idiomas, incluyendo el alemán, griego y polaco.

Historia, inventiva y poesía confluyen en este sorprendente pasaje narrativo infundido en las crónicas medievales e inspirado en uno de los sucesos más crueles de las guerras bizantinas. El ejército ciego nos habla, con cadenciosa ironía y perspicaces trazos alegóricos, de franjas narrativas del pasado y sobre cómo el alegato de los sometidos se borra fácilmente en los oscuros calcos de la indolencia.

“No pensé mucho en nuestra época, porque sé que las novelas crean por sí solas determinados momentos. Una vez que uno edifica una alegoría, una metáfora, unos personajes y, de algún modo te sustentas en las raíces clásicas de la literatura, la novela va hablar por sí misma. Aunque escriba una novela de un evento que ocurrió hace mil doce años, sé que necesariamente habla de nuestra época, como los libros escritos hace mil años también hablan de nuestra época; en ese sentido me declaro heredero de los clásicos”, expresó Toscana en una rueda de prensa desde Madrid.

Sobre los impulsos y motivaciones para escribir la novela, el autor de El peso de vivir en la tierra —V Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 2023— expresó: “La idea de la novela nació al leer el libro del historiador Juan Escilitzes que refiere los 15 mil soldados ciegos del emperador Bizancio. Me quedé con sólo media docena de ellos para edificar mi fábula. No es una novela histórica, aprovecho el regalo que me hace la historia y levanto una ficción. Quería imaginarme aquello que se puede ver cuando no se tiene ojos. Uno de los personajes dice: ‘voy a narrar lo que no vi para que lo vea quien me escuche’, ahí está el meollo del relato: qué vemos cuando no podemos ver. Aunque distinguimos el papel con los ojos, la literatura no se ve, y de hecho, durante muchos siglos la literatura se escuchó. La literatura no es algo visible”, subrayó el escritor regiomontano, quien en 2017 obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores por la novela Olegaroy.

Vigésima novena convocatoria del Premio Alfaguara de Novela, la cual ha tenido extraordinaria participación con mil 140 manuscritos: 524 remitidos de España; 171, Argentina; 169, México; 109, Colombia; 62, Estados Unidos; 49, Chile, 34, Perú y 22 de Uruguay.

David Toscana recibe 175 mil dólares (3.15 millones de pesos mexicanos, aproximadamente), una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana, disponible en librerías el próximo 26 de marzo.

-----------

El ejército ciego

(fragmento)

Por David Toscana

Año 1014. Tras derrotar a los búlgaros en la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los quince mil soldados del ejército enemigo, dejando tuerto a uno de cada cien hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. Durante semanas, una columna de desarrapados recorre a tientas el largo camino hasta la capital búlgara, donde los recibe el zar Samuel que, ante el terrible espectáculo de sus hombres humillados, cae fulminado por la pena. Lo sucede en el trono su hijo Gavril, heredero de un imperio amenazado que deberá defender haciendo uso de la astucia para elevar la moral del pueblo después de la última derrota. Murallas afuera, los enemigos acechan, mientras en las calles de la ciudad los soldados intentan retomar sus vidas. Hay quien se esconde y guarda silencio, está el que descubre que sus manos pueden sustituir a la vista, algunos temen parecer monstruos y no falta aquel que hace un buen negocio vendiendo preciosas cuentas de cerámica que simulan ser ojos. Y entre todos ellos hay un escriba invidente que, incapacitado para copiar lo que ya fue escrito, vuelca en el pergamino una historia que crece en él: la de los quince mil ciegos y su inesperada revancha.