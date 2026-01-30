Salman Rushdie presenta su libro La penúltima hora

SALMAN RUSHDIE abandona la no ficción y, después de relatar el intento de asesinato que sufrió en Estados Unidos en Cuchillo, vuelve a la creación con La penúltima hora (Random House), un conjunto de cinco relatos unidos por el cordel argumental de la muerte y la vida. Un volumen que deja entrever el caudal imaginativo del novelista que sorprendió a todos con Los hijos de la medianoche y que permite conocer cuáles son sus inquietudes literarias y preocupaciones recientes.

“Tengo una visión buena de la muerte. Me interesa cómo las personas abordan el final de la vida. Esa idea del estilo último, tardío, y de cómo los escritores encaran este acto de su vida. Hay gente a quien no le gusta envejecer, que pierde la audición, pero la ‘Novena Sinfonía’ está inspirada en la alegría, salió de la felicidad de Beethoven”, dijo el escritor ayer durante la rueda de prensa virtual para Hispanoamérica en la que estuvo La Razón de España.

El Dato: En agosto de 2022, fue apuñalado en un evento en Nueva York. En su libro Cuchillo (2024), narra el atentado.

Sostuvo que “la literatura es la mejor manera que tengo de responder al mundo en el que vivo. A medida que cambia el mundo, también evoluciona mi escritura. Es una manera de resistencia. George Orwell y su escritura nos han dado varias maneras de pensar sobre la opresión y la tiranía. Escribir nos proporciona eso, formas de pensar. Los libros no pueden tirar regímenes, pero en los tiempos difíciles son una vía para incrementar la inteligencia de los lectores”.

No escapó a su pensamiento el aumento de la censura de libros en EU y no titubeó en señalar que “la censura va contra la libertad de expresión al igual que la forma en que se lleva a cabo en escuelas y bibliotecas. Cuando un padre se queja de un libro, éste se retira de la biblioteca. Y son libros importantes que los jóvenes deberían estar leyendo. Quitar a los jóvenes estos títulos de su alcance es terrible. Este proceso ha levantado quejas, ha habido juicios, que, de momento, han sido bastante positivos. Pero si son cien casos, también son cien censuras diferentes. Estas prohibiciones van en contra de lo constitucional”.

El escritor, que es de ánimo esperanzador, no disimuló su preocupación sobre la deriva del mundo actual y afirmó que “la manera de comunicarnos colapsa. La división en EU es alarmante. Es como si estuvieras gritándole al vacío. No entiendes lo que el otro lado está diciendo. Cuando vives en una sociedad tan dividida, el lenguaje es insuficiente. Es peligroso para una sociedad que no se entienda, aunque hable el mismo idioma”.