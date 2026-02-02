Zona Maco 2026: ¿Cuándo inicia y cuáles son los precios de los boletos?

Zona Maco es una feria de arte en la que se expone la obra de artistas latinoamericanos a nivel internacional, en donde se incluyen diversos tipos de arte que se dividen en cuatro ferias que ocurren de manera simultánea.

De acuerdo con su página oficial, la estructura de Zona Maco está compuesta por Arte Contemporáneo, Diseño, Salón del Anticuario y Foto, por lo que las y los artistas y coleccionistas pueden disrutar de estas cuatro ramas artísticas durante esta feria.

Este 2026 la feria de Zona Maco será del 4 al 8 de febrero, y durante estos días las personas podrán asistir a las conversaciones en donde los panelistas internacionales hablan sobre la “escena artística global.”

Zona Maco cuenta con una experiencia VIP, en la que se puede contar con una experiencia distinta, pues tiene disponibles eventos privados, inauguraciones y recorridos personalizados.

Zona Maco 2026 ı Foto: Especial

¿Cuáles son los precios de los boletos para Zona Maco 2026?

En la edición de este 2026, Zona Maco contará con más de 200 galerías en las que se incluye el arte de 27 países de tres continentes, por lo que las personas que asistan podrán disfrutar de una gran diversidad de piezas.

La inauguración de Zona Maco 2026 será el miércoles 4 de febrero a las 17:00 horas y concluirá a las 20:00 horas, mientras que el jueves y viernes estará disponible para el público desde las 13:00 horas hasta las 20:00 horas.

El sábado estará abierto desde las 12:00 horas hasta las 20:00 horas, mientras que el domingo el acceso será desde las 11:00 horas hasta las 18:00 horas, y para tener acceso se debe adquirir un boleto.

🛑 Información importante | Acceso a ZⓈONAMACO



Debido a reparaciones en vía publica, habrá algunos bloqueos viales en las inmediaciones del recinto.



Recomendamos:

1. Planificar tu traslado con anticipación.

2. ⁠⁠⁠El mejor camino será por el SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO.

3.… pic.twitter.com/eVYMRZyIGM — ZⓢONAMACO (@ZonaMaco) January 30, 2026

Los boletos para Zona Maco 2026 tienen los siguientes costos:

Acceso opening para el público en general el miércoles 570 pesos

Acceso por día para el público en general de jueves a domingo 475 pesos

Acceso por 4 días para el público en general mil 600 pesos

Acceso por día para estudiantes o personas con credencial del INAPAM 370 pesos

Acceso por 4 días para estudiantes o personas con credencial del INAPAM mil 200 pesos

Pase platino de 5 días 6 mil 300 pesos

Tour privado que no incluye boleto a la feria mil 600 pesos

Además del costo de las entradas, también se debe realizar un ago de cargo por servicio, que va desde los 48.10 pesos hasta los 208 pesos dependiendo del acceso que se adquiera.

Zona Maco 2026 se llevará a cabo en el Centro Banamex, ubicado en avenida del Conscripto número 311, en la colonia Lomas de Sotelo Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México.

