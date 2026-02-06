Muere Antonio Sedano, pintor de la memoria revolucionaria

EL PINTOR Antonio Sedano, figura clave en la interpretación plástica de la Revolución Mexicana y de los procesos sociales del siglo XX falleció el 28 de enero de 2026 en la Ciudad de México, a los 88 años. La familia del artista confirmó la noticia y destacó su profunda vocación histórica y social, eje central de una obra que dejó huella por su compromiso con la memoria y la identidad colectiva.

A lo largo de su trayectoria, Sedano, quien nació en Santander, España el 24 de septiembre de 1938, para luego trasladarse a México donde consolidó su carrera, construyó un lenguaje pictórico personal, alejado de la anécdota fácil y enfocado en el simbolismo y la fuerza narrativa de sus personajes.

El Dato: Su obra se caracteriza por retratar a los protagonistas del movimiento armado de 1910, como Emiliano Zapata y Pancho Villa.

En sus lienzos, las figuras revolucionarias y las escenas de transformación social no sólo representaron un periodo histórico, sino también una reflexión sensible sobre la condición humana, la lucha y el cambio. Su pintura dialogó con el pasado para interpelar al presente, convirtiendo la historia en un verdadero acto vivo de conciencia.

Sedano encontró en su lugar de origen un referente esencial de su formación. Esa relación quedó plasmada en el mural de la bahía de Santander realizado en Talavera Uriarte, obra que fusiona tradición cerámica y mirada pictórica, y que hoy se exhibe en el restaurante El Puntal como testimonio de ese lazo tan entrañable.

Entre sus exposiciones relevantes destacan: Lazos que nos unen y Eslabones de Rebeldía en el Museo Casa Carranza.

Con su muerte, el mundo del arte despide a un creador que tendió puentes entre México y España, a través de la pintura, historia y reflexión social, a través de sus obras.