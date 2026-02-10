La banda Etnokam presenta el álbum Conexiones lejanas en el Cenart

Etnokam, ensamble mexicano de fusión instrumental --conformado por Jorge Calleja (guitarra/dirección), Mónica Del Águila (violonchelo), Madame Gorgona (flauta) y Adrián Oropeza (batería)—presenta, el próximo domingo, 15 de febrero, en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), Conexiones Lejanas (Producción Independiente, 2026): álbum que combina música de cámara, jazz, rock progresivo, índices minimalistas y folclore latinoamericano.

Cuarteto instrumental, el ensamble Etnokam proyecta un singular mestizaje melódico-armónico en la propuesta de una orgánica experiencia auditiva desbordada de cadenciosa sensualidad: inmersión en las fronteras de la música de conjunto a través de la ejecución de piezas originales de fresca y sorprendente concordancia sonora dentro de los espacios innovadores de la música contemporánea.

En Conexiones lejanas el grupo explora los vínculos intangibles que vinculan a los oyentes a zonas extramusicales. Placa de contrastes que se mueve pendularmente entre lo imaginativo y una inquietante expresividad. Temas como “Horizontes” y “La botella” despuntan por su fibra de múltiples síncopas armoniosas; mientras que, “Venadito de luna” y “Cristales azules” se develan por su carácter místico en conjugaciones de íntimas correlaciones con el folk y el jazz.

Etnokam ı Foto: Especial

En resumen, Conexiones lejanas se despliega como un viaje sonoro y emocional que consolida a Etnokam como una propuesta relevante dentro de la música instrumental contemporánea. “Queríamos crear un disco que fuera un reflejo de nuestra identidad: compleja, rítmica y profundamente conectada con nuestras raíces, pero con la libertad de explorar el caos y la potencia del rock y el jazz contemporáneo”, explican los integrantes del ensamble. Los escuchas son testigos de traslaciones sonoras que cobran fuerzas en la búsqueda de los lazos con la naturaleza, los animales y las personas allí donde lo racional se diluye y toma forma en los espacios del sueño.

Etnokam, fundado en 2013, cuenta con una sólida trayectoria en diversos escenarios de la Ciudad de México: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional; amén de presentaciones en recintos y eventos del Estado de México (Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2023, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario...) donde ha sido recibido con gran aprobación de los especialistas y del público en general.

Integrantes: JORGE CALLEJA: Dirección musical, guitarra y composición. Compositor galardonado y actual miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su obra ha sido interpretada internacionalmente en festivales y por ensambles de alto nivel. Director de Etnokam y Gallina Negra, su enfoque compositivo integra sonoridades de raíz latinoamericana con técnicas contemporáneas.

MADAME GORGONA: Flauta transversa. Flautista, compositora y artista multidisciplinaria. Ha creado cuatro álbumes de música en diversos estilos, dos obras corales y un libro de cuentos. Ha participado como intérprete, creadora y ponente en foros de Argentina, Colombia, Canadá y México.

MÓNICA DEL ÁGUILA: Violonchelo. Maestra por la Carnegie Mellon University, se ha consolidado como una de las intérpretes más activas de la escena contemporánea mexicana. Ha colaborado con diversas agrupaciones de música clásica, jazz y blues. Cuenta con un aval de diversas participaciones en giras internacionales.

ADRIÁN OROPEZA: Batería y percusión. Reconocido baterista y compositor, con formación en la Escuela Superior de Música (INBAL) y en la Los Angeles Music Academy. Ha representado a México en festivales de jazz en Filipinas, Bolivia, Indonesia y Singapur. Su enfoque en la percusión amplía el rango sonoro de ETNOKAM hacia territorios más rítmicos y texturales.

Ficha

Presentación del álbum Conexiones Lejanas

Artista: Etnokam

Genero: jazz, cámara, folk, rock

Dónde: Auditorio Blas Galindo del Cenart

Cuando: domingo, 15 de febrero, 2026

Horario: 13:00 horas

Boleto: 200 pesos