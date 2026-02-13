¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 13 al 15 de febrero?

Fin de semana que arropa a El Día del Amor y la Amistad. San Valentín (leyenda que se remonta al siglo III en Roma, donde el emperador Claudio II prohibió los matrimonios jóvenes. Valentín, sacerdote, desafió esta norma celebrando matrimonios en secreto, lo que le costó la muerte el 14 de febrero del año 270) abriga a los enamorados y da sombra a los afectos de la devoción amistosa.

Presentamos aquí un catálogo de eventos culturales y artísticos que toman como centro la festividad del amor y la amistad para disfrutar en diversos recintos de la Ciudad de México en este colofón semanal.



1. Presentación discográfica: Conexiones lejanas. Etnokam

Etnokam, ensamble mexicano de fusión instrumental —conformado por Jorge Calleja (guitarra/dirección), Mónica Del Águila (violonchelo), Madame Gorgona (flauta) y Adrián Oropeza (batería)—presenta, el próximo domingo, 15 de febrero, en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), Conexiones Lejanas (Producción Independiente, 2026): álbum que combina música de cámara, jazz, rock progresivo, índices minimalistas y folclore latinoamericano.

Cuarteto instrumental, el ensamble Etnokam proyecta un singular mestizaje melódico-armónico en la propuesta de una orgánica experiencia auditiva desbordada de cadenciosa sensualidad: inmersión en las fronteras de la música de conjunto a través de la ejecución de piezas originales de fresca y sorprendente concordancia sonora dentro de los espacios innovadores de la música contemporánea.

En Conexiones lejanas el grupo explora los vínculos intangibles que vinculan a los oyentes a zonas extramusicales. Placa de contrastes que se mueve pendularmente entre lo imaginativo y una inquietante expresividad. Temas como “Horizontes” y “La botella” despuntan por su fibra de múltiples síncopas armoniosas; mientras que, “Venadito de luna” y “Cristales azules” se develan por su carácter místico en conjugaciones de íntimas correlaciones con el folk y el jazz.

En resumen, Conexiones lejanas se despliega como un viaje sonoro y emocional que consolida a Etnokam como una propuesta relevante dentro de la música instrumental contemporánea. Los escuchas son testigos de traslaciones sonoras que cobran fuerzas en la búsqueda de los lazos con la naturaleza, los animales y las personas allí donde lo racional se diluye y toma forma en los espacios del sueño.

Presentación del álbum Conexiones Lejanas

Artista: Etnokam

Género: jazz, cámara, folk, rock

Dónde: Auditorio Blas Galindo del Cenart

Cuando: domingo, 15 de febrero, 2026

Horario: 13:00 horas

Boleto: 200 pesos

Conexiones lejanas. Etnokam ı Foto: Especial

2. Día de San Valentín en Mama Rumba

La Casa de la Timba Cubana, Mama Rumba, invita a celebrar el Dia del Amor y la Amistad bajo los acordes de los éxitos actuales de la música popular bailable cubana: mambo, guaracha, chachachá, guaguancó, guajira, mozambique, son y TIMBA. Mojitos de primera línea preparados por expertos cantineros.

Programa que cuenta con la Orquesta Charanga One e invitado especial: el virtuoso violinista Rolandito Morejón. El Chino DJ ameniza los intervalos con atractiva muestra de ritmos afrocubanos.

Dónde: Salón Mama Rumba. Querétaro y Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: sábado, 14 de febrero, 2026

Horario: a partir de las 21:00 horas

Boleto: 150 pesos

Día de San Valentín en Mama Rumba ı Foto: Especial

3. Festival del Amor

Invitación del 13 al 15 de febrero para vivir una experiencia transformadora a través de actividades artísticas, educativas y culturales. El Festival del Amor continúa su crecimiento y este 2026 marca un nuevo hito con su llegada a la Ciudad de México.

Los días 13, 14 y 15 de febrero, el proyecto se replicará en Xochimilco, manteniendo el mismo concepto y espíritu que lo ha consolidado como un referente en Zapopan, Jalisco, con el apoyo de María Gómez Rueda, directora de Construcción de Comunidad del Municipio.

La edición capitalina se realizará en el Jardín Morelos, ubicado en el corazón de Xochimilco, en coordinación con el gobierno local.

El programa incluirá una amplia agenda de espectáculos, talleres, conferencias y experiencias comunitarias diseñadas para las niñas y los niños, jóvenes y las familias.

Dónde: Jardín del Arte Xochimilco. A un costado de la Alcaldía

Cuándo: 13, 14 y 15 de febrero, 2026

Horario: de las 14:00 a las 22:00 horas

Entrada gratuita

Festival del Amor ı Foto: Especial

4. Noche de San Valentín a ritmo de Son Cubano

La noche del Amor y la Amistad bajo los compases del son cubano con orquesta en vivo conformada por virtuosos instrumentistas mexicanos y cubanos. Mojitos en promoción. Atractiva programación bailable en una ronda interminable. La Flor del Son invita, lugar emblemático que cada noche rinde tributo a los ritmos afrocubanos encabezados por el son montuno, el son oriental y la guaracha.

Dónde: La Flor del Son. Puebla 52. Roma Norte. CDMX

Cuándo: sábado, 14 de febrero, 2026

Horario: a partir de las 18:00 horas

No Cover

Noche de San Valentín a ritmo de Son Cubano ı Foto: Especial

5. Solistas Ensamble de Bellas Artes. Concierto

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentarán durante febrero a Solistas Ensamble de Bellas Artes con un programa dedicado a cinco grandes representantes del Romanticismo musical europeo, movimiento artístico que en el siglo XIX enalteció las emociones y la identidad nacional.

Serán dos presentaciones tituladas Sacro y Profano “Música vocal del Primer Romanticismo”. Canciones sacras y profanas de Mendelssohn, Schubert, Schumann y Brahms y otros, a realizarse el viernes 13 de febrero, a las 18 horas, en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz de la UAM, y el domingo 15, en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec, a las 12:30 horas. La entrada es libre, con cupo limitado.

En el programa, el público podrá apreciar tanto los ideales que compartieron Mendelssohn, Beethoven, Schubert, Schumann y Brahms, como los rasgos personales que hacen única la música de cada uno, en obras llenas de belleza melódica y riqueza armónica.

El concierto incluirá dos estrenos por parte del Ensamble: selecciones del Stabat Mater, D. 175 (Deutsches Stabat Mater), de Franz Schubert, que aborda el sufrimiento de María durante la crucifixión de Jesús con sobriedad y humanidad; así como selecciones del Requiem für Mignon, de Robert Schumann, inspiradas en la obra del escritor Wolfgang von Goethe, donde la música revela una profunda dimensión espiritual y poética.

El programa abrirá con Duetos, Op. 63, de Félix Mendelssohn, pieza en la que la sutileza del piano dialoga de manera equilibrada con la expresividad de las voces. Asimismo, el público podrá escuchar Von ewiger Liebe, Op. 43, de Johannes Brahms, una de sus melodías más conmovedoras, que retrata la fuerza del amor frente a la adversidad. También se interpretará Adelaide, Op. 46, de Ludwig van Beethoven, obra que habla de un amor triunfal y muestra el puente del compositor entre Clasicismo y Romanticismo.

La función en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz (Cozumel 33, col. Roma Norte, CDMX) también se transmitirá en vivo a través de la señal 94.1 FM de UAM Radio, con motivo del Día Mundial de la Radio, celebrado cada 13 de febrero.

Una hora antes del concierto del 15 de febrero, que iniciará a las 12:30 horas en el Pabellón Escénico (Paseo de la Reforma s/n, junto al Auditorio Nacional), el director de la agrupación, Christian Gohmer, impartirá una charla introductoria.

Solistas Ensamble de Bellas Artes. Concierto ı Foto: Especial

6. Día internacional de la Lengua Materna

En conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), presenta una programación de actividades que reconocen a las lenguas maternas como patrimonio vivo y parte fundamental de la identidad de nuestro país.

En México, la riqueza lingüística comprende once familias, 68 idiomas indígenas nacionales y 364 variantes, que expresan formas propias de memoria, conocimiento y relación con el territorio, y cuya continuidad es fundamental para las culturas vivas del país.

Actualmente, se llevan a cabo múltiples actividades en el Centro Cultural Helénico, el Centro Nacional de las Artes, el Complejo Cultural Los Pinos y el Museo Nacional de Antropología, así como en recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), entre otras sedes.

En la programación especial se incluyen propuestas escénicas, narraciones orales, charlas, presentaciones editoriales, cursos y actividades para infancias, por ejemplo, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), presentará el libro infantil español-totonaco Chatin Maktinaj Kgosni. Un pequeño volador, que narra las vivencias de un niño en el pueblo de San Pedro, Puebla, en el que la vida cotidiana y el trabajo agrícola convergen en el rito del Palo Volador.

Día internacional de la Lengua Materna ı Foto: Especial

7. Música UNAM

Festival Internacional de Piano. Llega a su término la octava edición del Festival Internacional de Piano a cargo de figuras como Stephen Hough, Manuela Osorno y Fernando Saint Martin, quienes interpretarán desde el repertorio pianístico de la tradición concertística hasta diversas propuestas contemporáneas. Asimismo, Stephen Hough ofrecerá una clase magistral.

Recital: Fernando Saint Martin (México)

Obras de Élisabeth Jacquet de La Guerre, Samuel Zyman, Philip Glass, Gabriela Ortiz y Johann Sebastian Bach

Sala Carlos Chávez: sábado 14 de febrero, 6:00 pm

OFUNAM

Orquesta Filarmónica de la UNAM. Sylvain Gasançon, director titular; Stephen Houg, piano

Obras de Rajmáninov y Prokófiev

Sala Nezahualcóyotl: sábado 14 de febrero, 8:00 pm y domingo 15 de febrero, 12:00 horas

OJUEM

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata

José Areán, director titular

Manuela Osorno, piano

Obras de Rajmáninov, Bartók y Lutosławski

Sala Nezahualcóyotl: domingo 15 de febrero, 6:00 pm

AMA | Diálogos amorosos entre el Renacimiento y el Barroco

La Academia de Música Antigua presenta su primer programa del año, en esta ocasión se escuchará música del Renacimiento y del Barroco de los compositores Orlando di Lasso, Monteverdi, Lotti, Corelli y Telemann.

Auditorio de la Biblioteca José Vasconcelos: viernes 13 de febrero, 5:00 pm

Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 14 de febrero, 12:00 horas

Música UNAM ı Foto: @carlos_alvar_

8. Aventuras increíbles de mujeres en la ciencia

El sábado 14 de febrero, en los distintos espacios del Centro Cultural España México (CCEMx), se llevará a cabo el conversatorio Aventuras increíbles de mujeres en la ciencia, dirigido principalmente a estudiantes, que permitirá conocer la vida y trayectoria de científicas mexicanas y de otras partes del mundo.

En el ámbito de las artes escénicas, la compañía El Gallinero Teatro presentará la obra TONTER I.A, una puesta en escena que, a través de sketches, música en vivo y videomaping, explora de manera lúdica los aciertos y disparates de la inteligencia artificial.

En cuanto a los talleres, se ofrecerán actividades como Rally violeta, una dinámica con acertijos y retos para conocer la vida, aportes y desafíos de diversas científicas, mientras se abordan temas de física, biología, matemáticas y química; así como El secreto de Marie, un taller dirigido a niñas y niños que propone una aproximación al mundo de la ciencia mediante experimentos sencillos y sorprendentes.

Asimismo, hasta el 15 de febrero se realizará el ciclo de recorridos temáticos Del pasado al presente: mujeres en la ciencia, en el Museo de Sitio del Calmécac. Esta iniciativa propone una mirada crítica y accesible sobre el papel de las mujeres en la construcción del conocimiento, estableciendo un diálogo entre el pasado prehispánico, la ciencia contemporánea y la vocación del CCEMx como espacio de divulgación cultural y científica.

Aventuras increíbles de mujeres en la ciencia ı Foto: Especial

9. Actividades musicales, dancísticas y teatrales

Durante este mes de febrero, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Centro Cultural del Bosque, presenta una serie de actividades musicales, dancísticas y teatrales, con la participación de sus grupos artísticos y de colectivos invitados.

La programación contempla la obra Soñantes – Intento 1045, que se presentará en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, hasta el 1 de marzo, con funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas. La pieza aborda la historia de un hombre atrapado en una vida que no le pertenece: limpia, ordena espacios y cumple rutinas, pero en su interior late otro universo. La puesta dancística corre a cargo de ONÍRICO Danza-Teatro del Gesto, bajo la dirección de Gilberto González Guerra.

En teatro también hay diversas opciones, entre ellas las obras que presenta la Compañía Nacional de Teatro como parte de su Residencia en el Teatro del Bosque Julio Castillo. La cumbia del pantano, escrita y dirigida por Aurora Cano, se escenificará hasta el 22 de febrero, con funciones de jueves a domingo a las 19 horas.

Prendida de las lámparas se enmarca en los 100 años del nacimiento de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos, como parte del Programa Vindictas a la luz, impulsado por Teatro UNAM y la CNT. Tendrá funciones hasta el 22 de febrero, sábados y domingos a las 12:30 horas. Por su parte, El diccionario ofrecerá funciones los martes a las 20 horas, hasta el 17 de febrero.

La CNT también presentará en el Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico la obra Radio Masewal, un viaje poético por las lenguas mixe, me’phaa, zapoteco y zoque, del 12 al 15 de febrero, con funciones jueves y viernes a las 19 horas, sábado a las 18 y domingo —con doble función— a las 13 y 17 horas. La entrada es libre.

El huipil que oculta, a cargo de la Compañía Espejo Mutable, con dramaturgia y actuación de Claudia Santiago y dirección de Nayeli Pollien Cruz y la propia Santiago, ofrecerá funciones en la Sala Xavier Villaurrutia los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas, hasta el 15 de febrero.

En tanto, Oso polar decapitado se presentará en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky hasta el 15 de marzo, con funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas. Escrita por David Gaitán y dirigida por Martín Acosta, la obra aborda la historia de un oso polar que busca su cabeza en un futuro distópico.

El Pabellón Escénico del Jardín Escénico será escenario del concierto Maestros del Este – Heinrich Schütz & Jan Dismas Zelenka, con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la dirección de Gabriel Díaz Cuesta, y la participación de Mario Hikuri en la viola da gamba, el 13 de febrero a las 18 horas. Asimismo, se presentará la Gala Mozart, a cargo del Solistas Ensamble de Bellas Artes, con dirección artística de Christian Gohmer, el 15 de febrero a las 12 horas.

Actividades musicales, dancísticas y teatrales ı Foto: Especial

10. Festival Cultural del Año Nuevo Chino

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede, por quinto año consecutivo, del Festival Cultural de Año Nuevo Chino. Este año se realiza bajo el signo Caballo de Fuego y tendrá las tradicionales danzas de león y dragón, artes marciales, teatro de sombras, danzas folclóricas de distintos estados de la República Mexicana, música tradicional, cosplay, talleres, conferencias y artes visuales, además de un gran bazar con gastronomía típica china y venta de artesanías.

Además, este festival único en México y referente nacional en la Celebración del Año Nuevo Chino promueve el diálogo cultural entre México y China. En esta edición recibe espectáculos provenientes de Beijing y Patrimonio Inmaterial gestionados por la Oficina Municipal de Cultura y Turismo de Beijing y el Centro Cultural de Ultramar de Beijing. Este 2026, el Festival Cultural de Año Nuevo Chino tendrá tres escenarios. El Pabellón Circense se convertirá en el “Escenario Dragón”, donde se llevará a cabo la inauguración del encuentro, además de albergar las danzas de león y dragón y los espectáculos de Beijing como música folclórica Xiyangyang (Alegría desbordante) y el canto de la garganta (Khoomei) con Estampida de Diez Mil Corceles.

Además, habrá un bloque de Tai Chi con exhibiciones de los sistemas Chen, Yang y Wudang, música tradicional con el grupo Jiemei, danza con abanicos de Kung-fu- Xiao, recital de poemas como Chun Xiao (Primavera al amanecer) y Meihua (Flor de ciruelo), Espectáculo Wushu/Kung-fu Hung Gar y una pasarela de Hanfu y Qipao.

Las Áreas Verdes serán el “Escenario León” donde se realizarán el concurso de cosplay, talleres de Tai Chi y Chi Kung, el concurso de Wushu / Kung Fu, danzas folclóricas y espectáculos de Wushu, además de danzas de león y dragón. Mientras que en “La Lomita de las Áreas Verdes” la compañía Banyan ofrecerá dos funciones de teatro de sombras, a las 15:00 y 17:00 h, y estará el bazar con más de 50 stands de gastronomía, artículos y artesanías chinas, así como los talleres de medicina tradicional Wei Qi y de caligrafía; y Tanghulu de plastilina a cargo del Hua Yan Mandarin Center.

Las actividades del festival se extenderán ya que el sábado 21 de febrero se llevarán a cabo las conferencias Sombras que bailan en zancos: el arte y la magia del teatro chino de las sombras y Los juegos de mesa como parte de la celebración del Año Nuevo Chino, en el Aula Magna José Vasconcelos. El domingo 22 de febrero se realizará el taller Cuentos chinos: conozcamos juntos la cultura china a través de anécdotas históricas.