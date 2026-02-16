MUAC avanza hacia una infraestructura sustentable

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) continuará este 2026 con algunos de los ejes que su actual directora, Tatiana Cuevas, se ha planteado desde que asumió el cargo en 2024: dar espacio a jóvenes artistas menores de 40 años, revisar sus acervos artísticos y documentales para profundizar en la historia del arte contemporáneo en el país y reflexionar desde distintas áreas del recinto sobre temas de ecología y sustentabilidad.

En entrevista con La Razón, Tatiana Cuevas aseguró que la sustentabilidad ya no sólo es un concepto curatorial a explorar en exposiciones o programas académicos, sino también una meta que el museo busca poner en práctica en sus distintas áreas y en el funcionamiento mismo del edificio. Un primer resultado de esa exploración interna se verá reflejado en la exposición Desde el umbral, que abrirá en junio y reunirá a artistas e investigadores que abordan la separación entre la naturaleza y lo humano.

El Dato: EN ATENCIÓN a los nuevos públicos, el museo ofrecerá talleres como “¡Punto extra!” y “Viernecitos en el MUAC” para el público infantil.

“Desarrollamos este proyecto curatorial, pero también tenemos un proyecto de trabajo que será a más largo plazo, en los próximos dos años”, comentó la historiadora del arte.

Añadió que una primera etapa de esas prácticas sustentables se dará en el área de conservación del MUAC, donde ya están probando ampliar los rangos de los indicadores de temperatura y humedad que, desde los años 60, se recomiendan a nivel internacional para la correcta conservación de obras de arte, tanto en las salas como en sus bodegas.

“Desde hace unos 10 años muchos museos hemos estado cuestionando esta exigencia que demanda una generación de energía muy importante. Ya se ha demostrado que ampliar ligeramente estos rangos sigue permitiendo la correcta conservación de las obras. Lo empezamos a monitorear internamente y lo haremos a la par de otros museos con quienes colaboramos para hacerlo en paralelo”, explicó.

Cuevas señaló que entre las acciones para lograr un museo con infraestructura sustentable también se han acercado a especialistas del Instituto de Energías Renovables de la UNAM para actualizar los sistemas de climatización y de generación eléctrica.

En este año, el museo también continuará con su apuesta de dar espacio a artistas jóvenes menores de 40 años. En ese eje curatorial se ubica la exposición Uno entre millones, de Néstor Jiménez, que abrió el pasado 7 de febrero y que traza los hitos en el arco de vida de un hombre representativo de la clase trabajadora.

“El MUAC ha tenido varios momentos en su historia en donde se generaron proyectos para o con artistas jóvenes, queremos retomar eso y tener una constancia para seguir trabajando con artistas de esta generación”, comentó Tatiana Cuevas.

Otra de las exposiciones con las que abrió el museo este año es Los grupos y otras revueltas artísticas. Redes y colectividades en México 1976-1985, que rastrea en el Centro de Documentación Arkheia y a través de investigaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el impacto y evolución de algunos colectivos artísticos de esa época.

Cuestionada sobre si el MUAC contempla exposiciones o actividades que aborden los autoritarismos y las tensiones geopolíticas actuales, la historiadora del arte señaló que se prevé incorporar una línea curatorial sobre estos temas el próximo año. No obstante, aclaró que dichas problemáticas ya se analizan en los programas académicos de la institución. “Es algo que ya estamos atendiendo a través de los programas de Campus Expandido”, afirmó.

Respecto al Mundial de Futbol que se celebrará en México, la directora del MUAC explicó que éste no participará en el circuito cultural vinculado al torneo, como se anuncia en algunas páginas de promoción del evento. “Lo exploramos durante el año pasado, y finalmente, ya no fue posible. Estamos en conversaciones para detener esa difusión, porque no vamos a poder ser parte”.

Afirmó que “el museo decidió retirarse debido a la carga de trabajo y a la necesidad de concentrar esfuerzos en nuestra programación”.