Irving Welsh encabeza programación de la FILCO 2026

EN SU QUINTA edición, la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) 2026 ofrecerá del 6 al 15 de marzo más de 350 actividades artísticas y literarias, entre las que destacan la presencia de autores internacionales, como la del escocés Irving Welsh, la escritora colombiana Laura Restrepo, así como el escritor español Luis García Montero y el portugués José Luis Peixoto.

Su programación estará además marcada por la fiebre mundialista que se vivirá en México, con un eje temático dedicado al diálogo entre futbol y literatura.

A lo largo de 10 días, el encuentro acogerá en tres escenarios instalados en el Jardín Hidalgo y Centenario, en el centro de Coyoacán, un programa literario y cultural enriquecido con propuestas de sus invitados de honor: Reino Unido, el estado de Tlaxcala, el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

900 Sellos editoriales participarán en esta edición

La FILCO llega a su quinto año con un crecimiento exponencial, según su director y fundador, Gerardo Valenzuela Nava: “Desde la primera edición su crecimiento ha sido exponencial. Comenzamos con 100 stands, 200 editoriales y más de 80 mil visitantes. Hoy contamos con más de 250 stands y hemos alcanzado más de 280 mil asistentes. Para esta jornada proyectamos superar los 400 mil visitantes”.

Presente en la conferencia de prensa, Rigoberta Menchú, también miembro del Consejo Cultura Continua en Movimiento, dijo que la FILCO se convierte en un espacio para el diálogo en este contexto mundial tan convulso. “El mundo está al revés. Es muy difícil entender el tiempo que vive la humanidad, pero aquí lo que queremos es cultura, paz, esperanza, diálogo e identificación entre nosotros mismos”, expresó.

En el marco del Mundial de Futbol en México, la FILCO integrará este deporte en diversas actividades, como 18 conferencias con personalidades del mundo del futbol mexicano, entre jugadores, árbitros y comentaristas. Además, el segundo encuentro de Minificción en Coyoacán organizará una mesa de microrrelatos sobre el tema, y los escritores Juan Villoro y Juan Pablo Villalobos hablarán sobre literatura y futbol.