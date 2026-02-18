Muere Roger von Gunten, artista de la Generación de la Ruptura

Roger von Gunten, artista de la Generación de la Ruptura, falleció este miércoles en Tepotztlán, Cuernavaca, dio a conocer su hijo Ives von Gunten. “Se fue en paz y tranquilo”, dijo.

En la publicación, el hijo del pintor, grabador, escenógrafo y docente también compartió: “El paso a otro mundo al que llamamos muerte, es una gentil brisa que corta lo pesado y eleva la luz que llevamos. Con un profundo cariño, respeto y natural tristeza, compartimos que ese instante sucedió esta madrugada, 18 de febrero, y se llevó a Roger a un mundo de colores y formas nuevas”.

Roger von Gunten nació en Zürich, Suiza, en 1933, pero hizo de México su país, pues se estableció en esta nación en 1957, cautivado por los paisajes, los habitantes, la arquitectura y el muralismo de Ciudad Universitaria.

Aprendió a pintar al lado de su padre y después estudió pintura u diseño gráfico en Zürich. Después, ya en México realizó sus estudios en la Universidad Iberoamericana.

Su relación con la Generación de la Ruptura

Roger von Gunten conoció el Movimiento de la Ruptura y se sintió atraído por esa propuesta que rompió con la Escuela Mexicana de Pintura.

En su obra pictórica destaca una vibrante paleta de colores y figuras abstractas que evocan a la botánica, la naturaleza mexicana y a una mitología personal.

En palabras del artista que, recuperó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la pintura era “un oficio creativo y concreto. Basta utilizar los elementos visuales de color, forma y técnica manual para materializar una imagen en la que el mensaje interior pueda transmitirse a aquel espectador capaz de contemplarla de forma participativa”.