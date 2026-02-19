Libro celebra al filme Cabeza de vaca, clave del cine mexicano

Dirigida por Nicolás Echevarría, inspirándose en el libro Naufragios y comentarios, sobre la travesía de un explorador español extraviado en parajes de la Luisiana y Sinaloa de 1527, Cabeza de Vaca irrumpió en el panorama cuando eran muy pocas las películas mexicanas que se producían, y aún menos las que llegaban a la cartelera.

Pero además de la bocanada de oxígeno que en ese momento aportó a nuestra cinematografía asfixiada por producciones hollywoodenses, llegó para presentar una narrativa que rompía los convencionalismos predominantes al conjugar la ficción alimentada por la mística cultural, con un ímpetu etnográfico irresistible y necesario, abandonándose a la experiencia fílmica que plantea a partir del choque entre la perspectiva cristiana y el sentido ceremonial del llamado “nuevo mundo”, la cual además habrá de irse reinventando durante el relato.

Ahora, 35 años después de su estreno, llega este el libro Cabeza de vaca: el cuaderno, publicado por el sello editorial de la casa productora Piano, para ofrecer la oportunidad de asomarse al proceso creativo y de investigación detrás de la que, sin duda, es una obra atrevida y experimental que a finales del siglo pasado se convirtió en piedra angular del cine de autor en nuestro país.

TE RECOMENDAMOS: Ahora será en marzo cuando esté lista Retrasan apertura de la Bodega Nacional de Arte

Cabeza de vaca: el cuaderno ı Foto: Especial

En sus páginas no sólo quedan expuestos los tejidos que unieron los estímulos y las ideas supurando imaginación, sino la forma en que estos se fueron transmutando hasta materializar un universo con aventureros, tribus indias y chamanes, donde los conquistadores son conquistados entre los sopores ceremoniales.

Se trata de un compilado de visiones sugestivas que estallan coloridas transpirando humanidad arrancadas de libretas de trabajo, mapas antiguos, archivos referenciales y materiales de producción inédito que se acumularon durante los ocho años previos a que comenzara el camino para filmar y alcanzar la pantalla grande, en las cuales la realidad se escurre y se reinterpreta entre trazos a lápiz, pinceladas de acuarela, recortes y fotografías. Todo, además, acompañado con escritos del propio Nicolás Echevarría, así como de Nicolás Ruiz Berruecos y Álvaro Mutis, quienes hurgan, exponen y desarrollan las disertaciones a las que apunta.

Cabeza de Vaca: el cuaderno, con sus poco más de 100 páginas, insertos de cartoncillo luciendo grabados y citas, y elegante funda rígida, es una cautivadora invitación impresa a extender la conversación sobre la inventiva cinematográfica íntimamente ligada a lo pictórico, que de paso rinde tributo al ejercicio artístico multidisciplinario. Es publicado por el sello editorial de la casa productora Piano, e incluye la película en formato Blue Ray disc, convirtiéndose automáticamente en una pieza de colección.