Retratan vida godín en tiempos de la IA

“NO NEGAMOS que somos godínez teatreros, llevamos ese godinazo al teatro”, dice contundente la directora y actriz Alejandra Vera, quien forma parte de un equipo de artistas que, para seguir creando obras, han tenido que recurrir a trabajos en oficina, experiencias que ahora llevan a escena con IA: Instrucciones para un ascenso.

La puesta en escena retoma las vivencias que han tenido estos teatreros en el mundo del godinato para presentar una comedia llena de enredos en la que Pedro (Claudio Rocha) es un godín, quien prefiere platicar con la plataforma ChatGPT en lugar de sus compañeros de trabajo.

El Dato: Conforman el elenco Claudio Rocha (Pedro), Rubén Álvarez (Tomás), Karen De La Cruz (Iris), Alejandra Vera (Lis), quien alterna papel con Pilar Magaña.

“Para nosotros era muy importante poner en escena esta situación, porque no estudiamos para ser godínez y terminamos siéndolo, porque necesitamos de otro trabajo para sustentar las obras”, comparte la directora Alejandra Vera.

Y es que para hacer teatro independiente, agrega, siempre la inversión es de los propios artistas que llevan las obras al escenario, como es su caso con IA: Instrucciones para un ascenso, que antier comenzó temporada en La Teatrería, donde se presentarán todos los miércoles hasta el 25 de marzo a las 20:30 horas.

La historia no sólo muestra lo que ocurre en una oficina —las envidias, la competencia, los halagos forzados, correos pasivo-agresivos y cafés—, sino también cómo la tecnología está mermando el diálogo entre humanos. Por eso en escena está también la IA Iris.

“Pedro está muy ensimismado, porque sólo rebota ideas con la IA, cuyo algoritmo está diseñado para pensar singular o darle respuestas que le agraden. Iris es similar a él y eso hace que deje de ver a los otros. Es lo que pasa en las redes sociales, donde puedo bloquear a las personas. Eso nos hace intolerantes”, explica.

Sin embargo, el personaje se verá obligado a transformarse cuando, junto con otro compañero, pelea por un ascenso. “Hay un momento en el que el trabajo le demanda observar al otro y es cuando su mundo cambia”, dice Alejandra Vera.

Con una gran dosis de comedia, esta puesta en escena plantea las preguntas: ¿qué tan lejos puede llegar la Inteligencia Artificial?, y ¿qué está dispuesto a hacer alguien para conseguir un ascenso?

IA: Instrucciones para un ascenso

Cuándo: todos los miércoles hasta el 25 de marzo

Dónde: La Teatrería (Tabasco 152, colonia Roma, CDMX)

Horario: 20:30 horas