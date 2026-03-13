¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 13 al 15 de marzo?

Fin de semana imbuido todavía con el halo de las festividades en homenaje a las mujeres. Damos cuenta aquí de un catálogo de actividades culturales y artísticas (literatura, música clásica, jazz, cine, lectura de poesía, evento infantil, baile popular...) para disfrutar con familiares y amigos en diferentes recintos de la capital mexicana en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Concierto de Elito Revé y su Charangón

La Casa de la Timba en México, Mamá Rumba, presenta el concierto de Elito Revé y su Charangón. 70 años de una orqueta fundada por el timbalero de Guantánamo Elio Revé y que su hijo el pianista, compositor y arreglista, Elito Revé, mantiene en los primeros lugares de preferencia entre los exigentes bailadores de la Isla. Changüí, son oriental, guaguancó y timba en una insoslayable invitación bailable en espera de la primavera. Concierto imperdible: ¡acontecimiento musical único!

Dónde: Mama Rumba. Querétaro y Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: Domingo 15 de marzo, 2026

Horario: a partir de las 21:00 horas

Boleto: 625 pesos

Concierto de Elito Revé y su Charangón ı Foto: Especial

2. Gerald Clayton Trio. Concierto de jazz

Inicio de la programación del Ciclo New York Jazz All Stars 2026 con el concierto Gerald Clayton Trío. / Gerald Clayton es un pianista, compositor y productor estadounidense de jazz contemporáneo, reconocido por su elegancia musical, profundidad armónica y enfoque innovador del piano. Hijo del célebre contrabajista John Clayton, creció inmerso en el jazz y desarrolló desde temprano una voz artística propia. Formación en prestigiosas instituciones (Los Angeles County High School for the Arts, USC, Manhattan School of Music). Segundo lugar en el Concurso Internacional de Piano Thelonious Monk (2006).

Nominado en múltiples ocasiones a los premios Grammy. Su estilo combina el hard bop tradicional con influencias vanguardistas, y es reconocido por su virtuosismo y expresividad en la improvisación. Ha trabajado con grandes figuras del jazz moderno y se desempeñó como director musical del Monterey Jazz Festival On Tour (2015-2016). Aval de varios discos aclamados por la crítica de composiciones originales y formatos creativos que amplían los límites del jazz actual. Trío completado por contrabajista Matt Brewer, reconocido por su gran virtuosismo técnico, sonido profundo y enfoque moderno del instrumento; y Henry Cole, baterista y compositor puertorriqueño de jazz contemporáneo, reconocido por su estilo innovador, gran sensibilidad rítmica y capacidad para fusionar el jazz moderno con influencias afrocaribeñas y experimentales. Es considerado uno de los bateristas más creativos de su generación.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: sábado 14 de marzo, 2026

Horario: Clase Magistral: 16:00 horas / Concierto: 19:30 horas

Boleto: de 600 a 1200 pesos

Gerald Clayton Trio. Concierto de jazz ı Foto: Especial

3. Recital Poético Musical La Voz del Canario

Evento coordinado por la poeta Araceli Amador auspiciado por el Movimiento Cultural Internacional ERGO y Ediciones Canario. Lectura de textos líricos a cargo de los autores Astrid Velasco, Alejandro Paniagua, Carmen Nozal, Martín Altamirano, Marlon Berlanga, José Miguel Alva Marquina, Gustavo Alatorre, Inés Parra y Carla Montoy. Canciones del repertorio hispano y latinoamericano en la voz de Mariana Velasco. Encuentro de amigos amantes incondicionales de la poesía y las coplas que abordan temas cotidianos, el amor, la amistad, la incertidumbre y la esperanza del mundo contemporáneo. Nueva época con sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Dónde: Café EMIR. Republica de Uruguay 45. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: sábado 14 de marzo, 2026

Horario: 15:00 horas (3:00 PM)

Entrada libre

Recital Poético Musical La Voz del Canario ı Foto: Especial

4. El cine también nos une: una historia compartida entre Colombia y México

Cineteca Nacional presenta, en colaboración con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, la muestra El cine también nos une: una historia compartida entre Colombia y México, un programa dedicado a explorar los vínculos históricos y culturales que han unido a las cinematografías de ambos países a lo largo del tiempo. El proyecto cuenta además con la colaboración de instituciones mexicanas como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Facultad de Cine. La programación de la muestra reúne producciones de distintas épocas recientemente restauradas y que, en su realización, contaron con la participación de talento colombiano y mexicano. Estas obras reflejan una historia compartida que ha contribuido al enriquecimiento del patrimonio audiovisual de ambos países.

Dónde: Cineteca Nacional de México

El cine también nos une una historia compartida entre Colombia y México ı Foto: Especial

5. Alberca Encantada

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, abre al público la estación lúdica Alberca Encantada, espacio para detonar la imaginación, la comunidad y la integración de las infancias en un entorno seguro. Ubicado en la otrora Alberca de la Casa Miguel Alemán, la nueva área se concibe como un entorno inspirador que estimula la imaginación, el juego cooperativo y el vínculo con la naturaleza del Bosque de Chapultepec en forma simbólica y artística, en la que cada curva, textura y color ha sido planteado para crear un ambiente amable, envolvente y estimulante.

En la Alberca Encantada se ubican árboles que simulan ser parte de un bosque fantástico, con caminos por explorar, retos por conquistar y maravillas por descubrir, cada uno representa una posibilidad distinta y un universo en miniatura que invita al movimiento constante y al juego compartido. Los Senderos están diseñados a partir de plataformas y desniveles que permiten elegir distintos rumbos sin que exista un único trayecto correcto, de modo que todas las rutas conducen a la diversión. En tanto, el Río que Guía, concebido como una resbaladilla que también puede escalarse, simboliza el agua que fluye en ambas direcciones y traza rutas por el bosque imaginario mientras propone desafíos físicos acordes al público objetivo del espacio.

La Alberca Encantada está dirigida exclusivamente a infancias de 5 a 10 años que deberán estar acompañadas en todo momento por un tutor responsable y no se permite la entrada con alimentos o bebidas, a fin de preservar condiciones óptimas de seguridad e higiene. Se encuentra disponible los miércoles a viernes, en grupos de cuarenta personas con acceso cada hora entre las 12 y las 16 horas, en tanto que los sábados y domingos está cada hora de 10:30 a 16:30, momento de acceso para el último bloque.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos. Avenida Molino del Rey 252, 1.a Sección del Bosque de Chapultepec Bosque de Chapultepec, cerca de la estación de Cablebús Los Pinos/Constituyentes y de la estación Constituyentes del Metro.

Alberca Encantada ı Foto: Especial

6. Presentación del álbum ALGOL

Un sábado con una propuesta musical que combina la tradición y la tecnología es lo que espera a los visitantes a la Casa Universitaria del Libro UNAM (CASUL), que invita a la presentación del álbum ALGOL, este sábado 14 de marzo a las 13:00 horas. El evento contará con la presencia del trío musical integrado por Camilo Ángeles, Elías Stemeseder y Christian Lillinger. Este fonograma propone una experiencia sonora inmersiva basada en la interacción en tiempo real entre instrumentos acústicos y procesos donde las estructuras musicales surgen, se transforman y se disuelven continuamente.

Grabado en estudios durante noviembre en la Ciudad de México y finalizado entre Suiza y Berlín, el proyecto explora nuevas posibilidades tímbricas y rítmicas, desdibujando las fronteras entre composición e improvisación dentro de un paisaje sonoro contemporáneo y experimental. La presentación contará con la participación de Camilo Ángeles, compositor, artista sonoro, investigador, curador musical y flautista, cuyo trabajo se centra en la hibridación de estéticas y en la búsqueda de una visión artística propia situada fuera de los géneros tradicionales.

También participará Elías Stemeseder, pianista, tecladista, músico electrónico y compositor. Su obra se caracteriza por la búsqueda de una síntesis entre pensamiento musical, disciplina y herramientas provenientes de distintos periodos históricos y contextos geográficos, con el fin de crear nuevos principios sonoros y estructurales. Asimismo, estará presente Christian Lillinger, baterista, compositor, productor y fundador del sello PLAIST. Su trabajo se centra en la investigación y la creación de nuevos enfoques, estructuras y formas derivadas de dicha exploración.

Dónde: Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Orizaba 24, colonia Roma Norte. Ciudad de México.

Entrada Libre

Presentación del álbum ALGOL ı Foto: Especial

7. Recitales en la Sala Manuel M. Ponce

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentarán tres recitales en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, del 13 al 15 de marzo, con músicos pertenecientes al grupo Concertistas de Bellas Artes.

El violinista Roberto Peña Sommer y el pianista Carlos Adriel Salmerón Arroyo ofrecerán un concierto para violín y piano el viernes 13 de marzo a las 18 horas, integrado por las obras Cinco melodías para violín y piano, Op. 35bis, de Sergei Prokófiev; Sonata para violín y piano, de Claude Debussy, y Sonata para violín y piano núm. 9, Kreutzer, de Ludwig van Beethoven.

La Sala Manuel M. Ponce también será escenario del recital que ofrecerán la soprano Graciela Morales y el pianista José Luis González el sábado 14 de marzo, a las 18 horas, titulado Recuerdo, compuesto por obras de Hector Berlioz (1803–1869), Maurice Ravel (1875–1937) y Luciano Berio (1925–2003), a quien se recuerda en el centenario de su natalicio. De Berlioz interpretarán Les nuits d’été, Op. 7; de Ravel, Chansons madécasses, y de Berio, Folk Songs, tres miradas musicales que exploran la nostalgia, el color y la intensidad expresiva de la voz y el piano.

El domingo 15 de marzo, a las 18 horas, la oboísta Carmen Thierry y la pianista María Teresa Frenk presentarán un programa dedicado a compositoras que han dejado huella en la música de cámara, en un diálogo íntimo entre oboe y piano que recorre distintas épocas y sensibilidades. En el concierto se escuchará el estreno mundial de la obra Árbol de agua, de la mexicana Judith Alejandra (1967), así como el estreno en México de las composiciones Tres romanzas, Op. 22, de Clara Schumann (1819–1896), y Three Piece Suite y Gaya, de Madeleine Dring (1923–1977). El programa se complementa con las piezas Élévation, de Cécile Chaminade (1857–1944); A Hermit Thrush at Morn, de Amy Beach (1867–1944), y Six metamorphoses after Ovid, de Benjamin Britten (1913–1976).

Los boletos para los conciertos se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, donde se ofrecen descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente.

8. Música UNAM

La última y nos vamos | Temporada final

Luego de 44 años de trayectoria, el Cuarteto Latinoamericano presenta su última temporada. En el primer concierto de esta serie, interpretará obras de Boccherini, Barber, Gabriela Ortiz, Piazzolla y Dvořák.

Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 14 de marzo, 12:00 horas

Boleto general: 100 pesos

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Primera temporada 2026

La OJUEM, bajo la batuta huésped del argentino Martín Fraile Milstein, interpreta un programa con obras de Bruckner, Lili Boulanger, Mahler y el estreno mundial del Poema sinfónico núm. 3 de Mauricio Charbonnier.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 15 de marzo, 6:00 pm

Boleto General: 50 pesos

Jornadas de mujeres en la música. Continúan los conciertos organizados por Música UNAM en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ubuntu | Música vocal

Huitzi, Ensamble femenino presenta un programa que toma como eje conceptual el término Ubuntu, palabra de origen zulú que significa “humanidad hacia otros”, asociada a la interconexión, el respeto y la dignidad compartida, y propone un recorrido por diversos contextos culturales y estéticos.

Sala Carlos Chávez: sábado 14 de marzo, 6:00 pm

General: 100 pesos

OFUNAM 90 años | Ligia Amadio y Pablo Garibay

En este programa, la OFUNAM interpretará Elena y los recuerdos del porvenir de Erika Vega, Concierto de Aranjuez de Rodrigo y la Quinta sinfonía de Beethoven. Charla previa: En el marco de la conmemoración de los 90 años de la agrupación, la compositora Elisa Schmelkes ofrecerá un contexto ampliado sobre las composiciones del programa.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 14 de marzo, 7:00 pm

Conciertos

Sala Nezahualcóyotl: sábado 14 de marzo, 8:00 pm; domingo 15 de marzo, 12:00 meridiano.

Orquesta de Mujeres Sonoras

En este concierto se escucharán obras de tres compositoras que abren un diálogo entre distintas tradiciones musicales, las mexicanas Roselia Jiménez Pérez y Leticia Armijo, así como Marianne von Martínez, compositora activa en Viena a finales del siglo XVIII.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 15 de marzo, 12:00 horas.

General: 50 pesos

Música UNAM ı Foto: Especial

9. Memorabilia. Bordados para no olvidar

Memorabilia. Bordamos para no olvidar es el título del taller de bordado y fototransferencia que ofrecerá el Museo Nacional de San Carlos (MNSC), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en el marco de la exposición El beso de la muerte. Representaciones mortuorias en el arte y la cultura visual del siglo XIX y del Ciclo Domingo de Técnica. La actividad se realizará del 15 al 25 de marzo, a partir de las 13 horas, en el recinto museístico y de forma gratuita.

El taller, a cargo de la artista visual Mónica Iturribarría (Oaxaca, 1981), busca acercar a los participantes a la exploración colectiva del duelo a través del bordado con imágenes de seres queridos, personas, animales o situaciones vinculadas con la ausencia. Las cinco sesiones que integran el curso —Introducción, Conceptualización, Experimentación, Ejecución y Conclusión— permitirán a los participantes trabajar sobre su propio duelo o sobre alguien a quien deseen honrar a modo de retrato. Se buscará atravesar el dolor de la pérdida mediante la acción de bordar, la reflexión y el diálogo.

El equipo del MNSC proporcionará imágenes impresas de la exposición El beso de la muerte para quienes no lleven fotografías propias. El taller concluirá con un ritual de despedida, mediante la escritura de cartas o palabras que se quemarán en un incensario, simbolizando el cierre y la aceptación de la pérdida. Esta actividad colectiva propone un cruce entre el arte textil contemporáneo y la memoria, usando el bordado como un dispositivo para suturar historias individuales y crear redes de solidaridad.

Las sesiones del taller se realizarán los días: 15 de marzo (trabajo a distancia), 22, 23 y 24 de marzo a las 13 horas, con una duración aproximada de cuatro horas, y el 25 de marzo de 16 a 19 horas.

Dónde: Museo Nacional San Carlos. Avenida México Tenochtitlán 50, colonia Tabacalera, Ciudad de México.

Memorabilia. Bordados para no olvidar ı Foto: Especial

10. Programas Musicales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh)

Durante marzo de 2026, la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), del Sistema Nacional de Fomento Musical, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, trasladará al público de lo divino a lo profano con dos programas musicales que tienen como centro sonoro la interpretación de la Consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Con ambos repertorios, la OECCh transitará entre la tradición y la ruptura: el primero conjugará la estética musical de Shostakovich con la fuerza que emana de la obra que sacudió la Historia de la Música en mayo de 1913, y después se entreverá con el lenguaje sonoro de Johann Sebastian Bach y Giovanni Piacentini.

Los días sábado 14 y domingo 15, en la Cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos, el ensamble estará acompañado por el violinista David Rivera Martínez.

11 Homenaje al escritor Hernán Lara Zavala

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, recordarán al escritor Hernán Lara Zavala al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Homenaje a Hernán Lara Zavala es el título de este evento in memoriam, que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la participación de amigos, colegas y familiares del autor: Silvia Molina, Juan Villoro, José Antonio Lugo, Marco Antonio Campos y Víctor Lara.

Hernán Lara Zavala nació en la Ciudad de México en 1946. Estudió Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó estudios sobre la novela en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Novelista, cuentista, ensayista, editor, traductor y promotor cultural, a lo largo de su trayectoria destacó tanto por su obra narrativa como por su labor académica y de difusión literaria, consolidándose como una figura relevante de la literatura mexicana contemporánea.

De estilo elegante y profundo, Lara Zavala fue reconocido en el panorama literario nacional como narrador y ensayista, así como autor de novelas y libros de cuentos que capturan distintas facetas de la vida en México. Entre sus obras destacan Charras, Después del amor y otros cuentos y Península, península, novela por la cual recibió el Premio Real Academia Española en 2010.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: domingo 15 de marzo, 2026

Horario: 12:00 horas. Entrada Libre

Homenaje al escritor Hernán Lara Zavala ı Foto: Especial