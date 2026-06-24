Majo Delgadillo reinventa cuentos de hadas en libro

La escritora, en una sesión de fotos de promoción del libro.

PARA LA ESCRITORA Majo Delgadillo (1991), los cuentos de hadas “han generado una manera de retratar cuerpos —principalmente femeninos— que obedecen ciertas normas”. Por eso en su más reciente libro, Ratones (Lumen, 2026), reinventa esas historias desde una mirada atravesada por el deseo, el amor y la violencia.

“La escritura del cuento de hadas que intento hacer no existiría sin una conciencia política y una percepción feminista de lo que hace el lenguaje. Me habría sido imposible imaginar una reescritura en donde el placer estuviera en el centro y que no tuviera que ver con el final feliz del matrimonio, o con el de encontrar pareja, o con el de sentirse completa, porque una se vuelve madre, sino con una exploración del placer que es muy egoísta y que puede llegar a ser violenta”, dijo a La Razón.

En Ratones, la protagonista, quien es entre hada y bruja, es la propia narradora de su historia. “En el cuento de hadas de las mujeres nadie habla directamente, porque quien cuenta la historia es este otro narrador, cuando hay mujeres que casi siempre sufren y luego se casan y por eso son felices”, comentó la autora.

Además, en la historia se presenta a un hombre sin miedo que, conforme transcurre la novela, adquiere el don de temer.

“Darle esa dimensión es importante, porque creo que ellos viven y caminan por el mundo sin el cálculo de vulnerabilidad que las mujeres tenemos”, señaló.

Majo Delgadillo quiso abordar la violencia no sólo porque atraviesa a las mujeres, sino al encontrar en ésta una línea muy delgada entre el placer y el dolor.

“La violencia nos atraviesa, en general, y muy en lo particular a las mujeres, quienes tenemos en nuestros cuerpos un historial de violencia que nos persigue desde la infancia. Pero, además de eso, a mí me interesa mucho la violencia que existe en la línea entre el placer y el dolor”, externó.

La autora presentará la obra el jueves a las 18:00 horas en la Librería U-Tópicas, en Coyoacán, Ciudad de México.

Ratones ı Foto: Especial

Presentación

Cuándo: 25 de junio

Dónde: Librería U-Tópicas, en Felipe Carrillo Puerto 60, Coyoacán

Horario: 18:00 horas