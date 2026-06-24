World Press Photo trae a México su archivo histórico

La Fundación World Press Photo saca por primera vez imágenes de su valioso acervo en Países Bajos para presentar en México una exposición que recorre 70 años de fotoperiodismo en el Museo Franz Mayer. Reúne 33 trabajos que ganaron el premio principal y que hoy forman parte de la memoria visual de las personas, como la de la niña que en los años 70 no sólo sacudió al mundo al reflejar el sufrimiento en la guerra de Vietnam, sino que cambió la historia de esta profesión.

“Tenemos una memoria colectiva visual muy fuerte en el archivo de World Press Photo; son fotos históricas que todos reconocemos. La guerra de Vietnam la recordamos por esas imágenes. A la hora de pensar en guerras contemporáneas, piensas que en 30 o 40 años nos vamos a acordar de estos conflictos por estas dos, tres, cuatro imágenes, no por la masa que vemos la tele o en redes sociales. Ése es el peso que conlleva esta memoria colectiva visual que llevan estas imágenes”, dijo a La Razón Martha Echevarría, curadora de la fundación.

El dato: World Press Photo 2026 presenta una selección de 144 imágenes elegidas entre más de 57 mil fotografías realizadas por tres mil 747 fotógrafos de 141 países.

World Press Photo: El archivo, que reúne desde la segunda foto premiada de 1956 hasta la actualidad, muestra cómo han cambiado las formas de ver y de documentar; cómo ha sido esa transición entre imágenes crudas de los años 50, 60, 70 y 80 a toda una transformación de la década de 1990 hasta ahora.

“Reflexionamos mucho sobre esta responsabilidad que conlleva premiar fotos y darles una plataforma tan grande. Al tener tantos eventos, tantos conflictos, tantas historias, creo que es muy importante y delicado qué foto estamos poniendo al frente. Al decir ésta es la forma correcta de documentar o la manera ética o con más dignidad, es lo que le estamos dejando tanto a audiencias como a los periodistas”, externó la curadora.

Fotos de la famosa “niña del napalm” que sacudió en los años 70. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

La exhibición, que sólo se presentará en México y no viajará a ningún otro país, se preparó para el Museo Franz Mayer con motivo del 40 aniversario del recinto y los 70 años de la fundación.

Las imágenes son las que ganaron en el concurso, las que mandaban los fotógrafos cuando las enviaban impresas, otras son las que se imprimieron para la exposición de ese año o las que se imprimieron cuando seleccionaban al ganador para que las firmara.

César Rodríguez, mexicano galardonado en el certamen, ayer. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

El recorrido inicia en 1956 con la de Helmuth Pirath, quien retrató a un prisionero de guerra alemán cuando se reencontró con su hija, quien no lo había visto desde que tenía un año.

De la década de los años 60 se exhibe el trabajo de Malcolm W. Browne, quien captó en 1963 al monje budista Thich Quang Duc, quien se inmoló en protesta contra la persecución del gobierno contra la población budista, y el de Eddie Adams, quien retrató el crudo momento en el que el jefe de la policía de Vietnam del Sur ejecutó a un presunto miembro del Viet Cong.

Trabajo con el que Carol Guzy ganó la Foto del Año. Retrata crisis migrante. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Luego están varias impresiones de la histórica foto de 1972 en la que aparece Phan Thi Kim Phúc cuando huía con quemaduras graves después de un ataque aéreo durante la Guerra de Vietnam. Además, se aborda cómo hay una disputa por la autoría de la foto, por lo que en 2025 la fundación retiró temporalmente la atribución original.

De la década de los años 80 resalta la imagen de Alon Reiniger, en la que aparece el activista Kenneth Meeks con lesiones provocadas por el sarcoma de Kaposi asociado al sida.

En el centro, la imagen de una mujer amputada por su esposo. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

El recorrido continúa hasta llegar a la foto ganadora del World Press Photo de 2024, que muestra a un niño con los brazos amputados como consecuencia de la ofensiva israelí contra Gaza.

Con esta exposición, recalcó Martha Echevarría, se busca reflexionar sobre la importancia de esta profesión.

“El fotoperiodismo es una industria difícil y precaria, eso hace que sea complejo dedicarle mucho tiempo y recursos a una investigación. El público de hoy no confía ni en medios tradicionales ni en las redes sociales y creo que en parte es porque a los periodistas se les ha puesto bajo mucha presión, en la que ya no pueden trabajar muy bien ni libremente, y a veces se premia más el trabajo rápido y el clickbait, que la calidad.

La imagen más antigua que se presenta en la exposición ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“La apuesta de nosotros es seguir apoyando a los que dedican horas, tiempo y vida en entender historias complejas, porque sabemos que el mundo es mucho más complejo de lo que nos quieren vender en medios tradicionales”, dijo.

De manera paralela, se presenta en el claustro del Franz Mayer la muestra World Press Photo 2026, que incluye las 144 imágenes ganadoras del año.

“Los trabajos son diversos en cuanto temas, pero tienen una universalidad que los conecta a través de las regiones. En varias vemos el exceso del abuso de poder y policial, por ejemplo, desde EU con los arrestos de ICE hasta las protestas en Argentina. Vemos también la crisis climática desde México hasta las Filipinas. Y también el conflicto, pero más allá de eso las consecuencias de cómo está viviendo la gente en lugares de guerra y de genocidio”, resaltó la curadora.

Se exhiben las únicas fotos premiadas de un profesional mexicano César Rodríguez, quien ganó con una serie en la que retrató las consecuencias del cambio climático en Estado de México, Nuevo León y Tabasco.

Ambas exposiciones se podrán visitar desde hoy hasta el 4 de octubre.

World Press Photo 2026 y El archivo

Cuándo: hasta el 4 de octubre

Dónde: Museo Franz Mayer

Horarios: martes a domingos de 10:00 a 17:00 horas.

Localidades: $150 (general)