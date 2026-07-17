Comparten el desafío de montar Parsifal en México

Parte del elenco durante una de las funciones de Parsifal en León.

A dos años de haber estrenado por primera vez en México la ópera Parsifal, el testamento artístico de Richard Wagner, Sergio Vela afirmó que siente “una enorme satisfacción”, porque ya “hay un referente” de esa obra en el país, y no sólo eso, deja una valiosa documentación sobre ese montaje en el libro La bella simplicidad. Memorias de Parsifal (Cataria Ediciones 2025).

“Me quedo con la satisfacción de haber contribuido a la divulgación de este repertorio en México. Para mí era bastante inexplicable, ¿cómo es posible que no se haya presentado Parsifal en el país?”, comentó Sergio Vela en entrevista con La Razón.

Escena del montaje que formó parte del Liber Festival. ı Foto: Carlos Alvar

Tras las funciones en abril de 2025 en el Teatro Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña en León, Guanajuato, no se ha propuesto volver a montar la ópera Parsifal, pues el director reconoció que son pocos los teatros del país que pueden montar esta producción.

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“No he hecho gestiones con otros recintos, no son muchos los escenarios que podrían recibir una producción de esta complejidad. Mi última nueva producción en Bellas Artes ocurrió hace nueve años. Si hay interés de Bellas Artes de llevar Parsifal, me gustaría escucharlo. No creo que sea necesario que vaya yo a tocar la puerta del Palacio de Bellas Artes para ver si les interesaría que se presentara”, comentó.

Cuando montó dicha ópera, al saber que se trataba de una producción histórica en el país, Sergio Vela se propuso documentar todo, sin saber que después esa memoria fotográfica, visual y de textos se convertiría en un libro.

“Sí me importaba mucho que existieran registros perdurables de la puesta en escena. Me parece que frente a la naturaleza efímera de las artes escénicas y musicales, es importante que los trabajos artísticos estén bien documentados, porque son una fuente importante para el entendimiento de los modos de llevar a cabo la praxis artística de una época”, dijo el director de escena.

Compartió que en cada proyecto que encabeza procura tener un acervo ordenado de todo el trabajo creativo que hay detrás de una producción.

“Me he preocupado por tener mis archivos artísticos bien ordenados, la información sistematizada, los dibujos, los planos, las notas más relevantes guardadas. Con Parsifal advertí que teníamos magníficos materiales. Sí había el propósito, que hubiera un estupendo registro fotográfico y un estupendo registro audiovisual”, abundó.

En La bella simplicidad. Memorias de Parsifal, editado por Fernando Fernández, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, se incluye una copia de la partitura de la ópera, fotografías de las funciones, pero también tras bambalinas, entrevistas, imágenes de los figurines originales para las propuestas de vestuario, los pormenores de cómo se concibió el maquillaje para los intérpretes y La Cruz de Parsifal, esquema psicológico del director de escena Wieland Wagner, con anotaciones de Sergio Vela para esta puesta en escena.

También se incluye el storyboard dibujado y un apartado de reseñas escritas por Joel Almaguer, Juan Arturo Brennan y José Noé Mercado, entre otras más. Para Sergio Vela era importante este último aspecto, ya que se ha ido perdiendo la crítica de artes escénicas.

“Sí hay una escasez de crítica de artes escénicas, en particular de ópera. Para un país con una sociedad tan amplia como la nuestra, necesitaríamos mayor crítica. Las reseñas de Juan Arturo Brennan, de Joel Almaguer, de José Noé Mercado, dan cuenta de una sensibilidad y una recepción por parte de estas voces críticas que aprecio y celebro mucho. Quise incluirlas como un testimonio”, externó el también musicólogo.

Sobre el título del libro, Sergio Vela, también promotor artístico y miembro del Seminario de Cultura Mexicana, explicó que la idea se deriva del compositor de ópera Christoph Willibald Gluck. “Se refiere a la máxima que Gluck mencionaba como aspiración de su motivación artística: lograr una bella simplicidad en sus óperas. Nosotros igual, vamos en pos de una bella simplicidad en la realización de cada uno de los proyectos”, dijo.

La bella simplicidad

Autor: Sergio Vela

Editorial: Cataria Ediciones

Año: 2025